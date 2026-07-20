Yaz Yolculuklarında Bel Sağlığına Dikkat! - Son Dakika
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Yaz Yolculuklarında Bel Sağlığına Dikkat!

Yaz Yolculuklarında Bel Sağlığına Dikkat!
20.07.2026 10:36
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Uzm. Dr. Özer Erzurumluoğlu, uzun yolculuklarda bel sağlığını korumanın yollarını açıkladı.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Özer Erzurumluoğlu, bel sağlığında alınacak basit önlemlerle ağrı ve sakatlanma riskinin önemli ölçüde azaltılabileceğini söyledi. Dr. Erzurumluoğlu, "Yaz tatili için uzun yola çıkan milyonlarca kişi, trafik güvenliği kadar omurga sağlığına da dikkat etmeli. Saatlerce aynı pozisyonda araç kullanmanın veya yolculuk etmenin bel ve boyun bölgesinde fark edilmeden gelişen sorunlara yol açabilir" dedi.

Uzun süre hareketsiz kalmanın omurgaya binen yükü artırdığını ifade eden Uzm. Dr. Erzurumluoğlu, özellikle 3-4 saati aşan yolculuklarda bel çevresindeki kasların yorulduğunu, omurlar arasındaki diskler üzerindeki basıncın arttığını ve bunun yolculuk sonrasında bel ağrısı, kas spazmı ya da mevcut bel rahatsızlıklarının alevlenmesiyle sonuçlanabileceğini belirtti.

"Ağrı hemen başlamayabilir"

Bel sorunlarının her zaman yolculuk sırasında ortaya çıkmadığını vurgulayan Uzm. Dr. Erzurumluoğlu, "Pek çok kişi tatil yerine ulaştıktan bir ya da iki gün sonra belinde tutukluk, hareket kısıtlılığı veya ağrı hissetmeye başlıyor. Bunun nedeni, uzun süre aynı pozisyonda kalmaya bağlı olarak kasların ve bağ dokularının zorlanmasıdır. Özellikle bel fıtığı öyküsü bulunanlar, masa başı çalışanlar ve ileri yaş grubundaki kişiler daha dikkatli olmalıdır" dedi.

"Sadece sürücüler değil yolcular da risk altında"

Riskin yalnızca direksiyon başındaki sürücüler için geçerli olmadığını belirten Uzm. Dr. Özer Erzurumluoğlu, uzun süre arka koltukta ya da ön yolcu koltuğunda hareketsiz oturmanın da benzer sorunlara neden olabileceğini söyledi. Dr. Erzurumluoğlu, "Yolculuk boyunca yanlış oturma pozisyonu, cüzdanın arka cepte taşınması, koltuğun gereğinden fazla geriye yatırılması veya uzun süre bacak bacak üstüne atılması bel bölgesine binen yükü artırabilir. Bu durum zamanla kas dengesini bozarak ağrıya zemin hazırlayabilir" şeklinde konuştu.

"Her iki saatte bir mola verin"

Uzun yolculuklarda düzenli molaların büyük önem taşıdığını belirten Uzm. Dr. Özer Erzurumluoğlu, "Her 2 saatte bir en az 10-15 dakika araçtan inerek yürüyüş yapın. Belinizi destekleyen uygun oturma pozisyonunu tercih edin. Direksiyon veya koltuk mesafesini diz ve kalça eklemlerini zorlamayacak şekilde ayarlayın. Yolculuk boyunca yeterli miktarda su tüketin. Mola sırasında bel, kalça ve arka bacak kaslarını esneten basit egzersizler yapın. Tatil yerine ulaştığınızda ağır valizleri ani hareketlerle kaldırmaktan kaçının. Ağrı varsa ihmal etmeyin" ifadelerine yer verdi.

Yolculuk sonrasında birkaç gün içinde geçmeyen bel ağrısı, bacağa yayılan uyuşma, karıncalanma veya kuvvet kaybı gibi şikayetlerin dikkate alınması gerektiğini belirten Uzm. Dr. Erzurumluoğlu, "Bu belirtiler basit bir kas yorgunluğunun ötesinde, altta yatan bir omurga probleminin işareti olabilir. Erken dönemde yapılacak fizik tedavi ve rehabilitasyon değerlendirmesi sayesinde hem ağrının kronikleşmesi önlenebilir hem de kişinin günlük yaşamına daha kısa sürede dönmesi sağlanabilir" ifadelerini kullandı.

Yaz tatilinin keyfinin sağlık sorunlarıyla gölgelenmemesi için yolculuk planı kadar omurga sağlığının da planlanması gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Erzurumluoğlu, "Küçük önlemlerle uzun yolculukların vücutta oluşturduğu yükü azaltmak mümkündür. Hareket etmeyi ihmal etmeyin; omurganız da tatilden sağlıklı dönsün" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Hastane, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yaz Yolculuklarında Bel Sağlığına Dikkat! - Son Dakika

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