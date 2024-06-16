Yedikule Göğüs Hastanesi'nde Kurban Bayramı ve Babalar Günü kutlamaları

Sağlık

Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kurban Bayramı ve Babalar Günü kutlandı

İSTANBUL - Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çeşitli nedenlerle yataklı servislerde bulunan hastaların Kurban Bayramı ve Babalar Günü kutlanarak hediyeleri verildi.

Yedikule Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çeşitli nedenlerle hastanenin yataklı servislerinde tedavi gören hastalar Kurban Bayramı ve Babalar Günü'nde unutulmadı. Serviste bulunan hastaları ziyaret eden Başhekim Prof. Dr. Nurettin Yiyit ve ekibi, hastaların Kurban Bayramı'nı kutlayarak lokum ikram etti. Ayrıca tek tek babalarla sohbet eden Başhekim Prof. Dr. Nurettin Yiyit tarafından hastaların hediyeleri takdim edildi. Öte yandan, hastanede bulunan refakatçiler ve vatandaşlara lokum ve hediyeler verildi. Babalar ve yakınları duygu dolu anlar yaşadı.