Yeni Başhekim Atandı - Son Dakika
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Yeni Başhekim Atandı

Yeni Başhekim Atandı
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Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş, Erzincan Mengücek Gazi Hastanesi'nin yeni başhekimi oldu.

Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız'ın Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğüne atanmasının ardından boşalan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği görevine Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş getirildi.

Hastanede başhekim yardımcılığı görevini sürdüren Taş, yapılan atamayla başhekim olarak görevine başladı.

Yeni başhekimin göreve başlaması dolayısıyla hastanede basın açıklaması düzenlendi. Açıklamaya Erzincan İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin ile Başhekim Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş katıldı.

İl Sağlık Müdürü Tekin, Taş'ın kurumsal tecrübesine dikkati çekerek, yaklaşık 3 yıl Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ile birlikte çalıştığını söyledi.

Taş'ın bu süreçte önemli deneyimler kazandığını belirten Tekin, "Hakan Taş hocamız, kendisi yine Ufuk Hoca ile üç yıl boyunca çalışmış, bu anlamda ciddi tecrübeler edinmiş bir isim. Bu tecrübeleri Erzincan halkına hizmet ettirme anlayışıyla devam ettireceğine herhangi bir şüphemiz olmadığından kendisini başhekim olarak atadık." dedi.

Tekin, Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş'ın Erzincan halkına daha başarılı, kaliteli ve sürdürülebilir sağlık hizmeti sunulmasına katkı sağlayacağına inandığını ifade ederek, yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

Başhekim Taş da Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız'ın hastaneye uzun yıllar emek verdiğini belirtti.

Taş, "Artık kendisini rektör olarak uğurladık. Umarım onun bıraktığı bayrağı daha ileriye taşıyabiliriz." ifadelerini kullandı.

Yeni atamayla birlikte Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başhekimlik görevinde yeni dönem başlamış oldu.

Kaynak: İHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Binali Yıldırım, Hakan Gökalp, Erzincan, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yeni Başhekim Atandı - Son Dakika

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