Yeni Yönetmelik ile Sağlık Meslek Mensuplarına Serbest İcrası - Son Dakika
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Sağlık

Yeni Yönetmelik ile Sağlık Meslek Mensuplarına Serbest İcrası

Yeni Yönetmelik ile Sağlık Meslek Mensuplarına Serbest İcrası

Sağlık Bakanlığı, sağlık meslek mensuplarının serbest meslek icrasını düzenleyen yönetmeliği yayımladı.

29.03.2025 01:16
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Sağlık Bakanlığınca hazırlanan "Sağlık Meslek Mensuplarının Serbest Meslek İcrası Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlıktan yönetmeliğe ilişkin yapılan bilgilendirmeye göre, sağlık hizmetlerinin daha yaygın ve erişilebilir olmasına, daha etkin ve verimli sunulabilmesine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan yönetmelik ile sağlık meslek mensubu olan dil ve konuşma terapisti, diyetisyen, ebe, ergoterapist, fizyoterapist, hemşire ve eş değer sağlık memuru, klinik psikolog, odyolog ve podologlar, mesleki yetkinlikleri çerçevesinde "sağlık meslek hizmet birimi" adı altında Sağlık Bakanlığından alacakları ruhsat ile mesleklerini serbest olarak icra edebilecek.

Böylece "Sağlık Kabinleri Hakkında Genelge" kapsamında mesleklerini halihazırda serbest icra edebilen ebe, hemşire ve toplum sağlığı bölümü mezunu sağlık memurlarına ebeler ve hemşireliğe eş değer sağlık memurları da dahil edildi.

Yönetmeliğe göre sadece aynı meslek ünvanına sahip en fazla üç sağlık meslek mensubu bir araya gelerek müşterek sağlık meslek hizmet birimi açabilecek, bu birimin ruhsatı her bir sağlık meslek mensubu için ayrı düzenlenecek.

Yeni sağlık meslek hizmet birimlerinin açılmasıyla söz konusu mesleklere istihdam alanı oluşmasının yanı sıra destek hizmetlerine yönelik sağlık personeli, sekreter ve temizlik görevlisi gibi iş alanlarında da istihdam fırsatları oluşacak. Sağlık meslek hizmet biriminde fizyoterapist yanında fizyoterapi teknikeri, klinik psikolog yanında psikolog, odyolog yanında odyometri teknikeri, ergoterapist yanında ergoterapi teknikeri çalışabilecek.

Yetki dışında herhangi bir tıbbi uygulama yapılamayacak

Yönetmelik ile sağlık meslek hizmet birimlerinde yalnızca meslek yetkisi kapsamında hizmet verilebilecek, hekim tarafından tanı konulmuş hastalara tedavi planı veya reçete doğrultusunda hizmet sunulacak. Yetki dışında herhangi bir tıbbi uygulama, ilaç, tıbbi malzeme, kozmetik ürün veya gıda takviyesi satışı yapılamayacak.

Sağlık meslek hizmet birimlerinin açılmasıyla sağlık hizmetleri yalnızca hastanelerle sınırlı kalmayacak, toplum temelli ve bireye yönelik olarak genişletilecek, sağlık hizmetini kamu kuruluşları haricinde özel olarak almak isteyen kişilerin talepleri karşılanmış olacak. Ayrıca yeni açılacak bu birimlerin ilgili branşlarda sağlık kurumlarındaki yoğunluğun ve hasta bekleme sürelerinin azalmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Yönetmelik ile belirlenen standartlara göre her sağlık meslek hizmet birimi gerekli donanımlara sahip olacak, verilen hizmetler kayıt altına alınacak, sağlık meslek mensupları her işlem öncesinde hastaları bilgilendirmek ve onay almak zorunda olacak.

Hasta hakları korunup, hizmetle ilgili talep, şikayet ve öneri mekanizmaları açık ve ulaşılabilir olacak. Her sağlık meslek hizmet biriminde "T.C. Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) ALO 184" ibaresini içeren entegre karekod uygulaması zorunlu olacak.

Sağlık meslek hizmet biriminin tabelasında mutlaka "özel sağlık meslek hizmet birimi" ibaresi bulunacak. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan bu birimler, denetlenebilir ve izlenebilir olacak. Özel olarak sunulan sağlık meslek hizmetleri Sağlık Bakanlığınca denetlenecek.

Tıbbi endikasyon ve uygulamaların denetimi için bakanlığa bağlı sağlık kurum ve kuruluşları ile üniversitelerden uzmanlardan oluşan en az üç kişilik denetim komisyonları oluşturulacak. Bu komisyonlar, uygulamaların mevzuata uygunluğunu değerlendirip, sağlık meslek mensuplarının faaliyetlerini düzenli olarak inceleyecek.

Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Politika, Sağlık, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yeni Yönetmelik ile Sağlık Meslek Mensuplarına Serbest İcrası - Son Dakika

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