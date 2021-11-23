Yerli aşı TURKOVAC'a gönüllü olun çağrısı - Son Dakika

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, yerli aşı TURKOVAC'a gönüllü olun çağrısında bulundu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Mehmet Gülüm, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi TURKOVAC Aşı Merkezinde incelemelerde bulundu, görevlilerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gülüm, TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmaları kapsamında Şanlıurfa'da gönüllülerin aşılanmasına devam edildiğini söyledi.

TURKOVAC'a herkesin destek vermesini isteyen Prof. Dr. Gülüm, şunları kaydetti:

"Bu çalışma, çok merkezli ve Türkiye genelinde yaklaşık 48 merkezde devam ediyor. Ülke geneli yaklaşık 7 bin 400 gönüllü hedefleniyor. Şanlıurfa'da sayılarımız fena değil ama biraz daha yüksek olmasını arzu ediyoruz. Ayrıca şunu da söyleyebilirim, çevre illerden Mardin'den, Adıyaman'dan çalışmamıza katılan vatandaşlarımız var. Çalışmaya katılım ne kadar fazla olursa belli bir noktaya ulaşmış olacağız. Yerli aşının kullanıma sunulma hızı da o kadar çabuk olacaktır. Herkesin gönüllü olmasını istiyoruz. Bu anlamda 2 doz Sinovac aşısı olan ve bunun üzerinden en az 3, en fazla 9 ay geçmiş olan gönüllülere ulaşmaya çalışıyoruz."