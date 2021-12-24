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Yerli aşı Turkovac'ın ilk sevkiyatı gerçekleştirildi - Son Dakika

Yerli aşı Turkovac'ın ilk sevkiyatı gerçekleştirildi

24.12.2021 19:47

Yerli aşı Turkovac'ın ilk sevkiyatı gerçekleştirildi Aşı ile Önlenebilir Hatalıklar Dairesi Başkanlığı'nda görevli Doktor Tarkan Mustafa Yamanoğlu, aşıların muhafaza edildiği depoda açıklamalarda bulundu Acil kullanım onayı aldıktan sonra seri üretimine başlanılan yerli Korona virüs...

Yerli aşı Turkovac'ın ilk sevkiyatı gerçekleştirildi

Aşı ile Önlenebilir Hatalıklar Dairesi Başkanlığı'nda görevli Doktor Tarkan Mustafa Yamanoğlu, aşıların muhafaza edildiği depoda açıklamalarda bulundu

ANKARA - Acil kullanım onayı aldıktan sonra seri üretimine başlanılan yerli Korona virüs aşısı Turkovac'ın 150 bin dozluk ilk sevkiyatı Ankara'daki Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu'na yapıldı. İnceleme altına alınan aşının tüm analizleri tamamlandıktan sonra yurt genelinde dağıtımına başlanılacak.

Üretimi Şanlıurfa'da yapılan ilk yerli Korona virüs aşısı Turkovac'ın 150 bin dozluk ilk sevkiyatı Ankara'ya getirildi. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu'nda muhafaza edilecek aşılar kalite testine sokulacak. Testin ardından aşı takip sistemine tanımlanacak olan aşıların karekod işlemleri de gerçekleştirildikten sonra ülke genelinde dağıtımına başlanılacak. 2-8 derece arası sıcaklıkta korunan Turkovac'ın bir flakonunda 5 doz aşı bulunuyor.

"Bundan sonraki işimiz aşıları güvenli bir şekilde depolamak"

Aşı ile Önlenebilir Hatalıklar Dairesi Başkanlığı'nda görevli Doktor Tarkan Mustafa Yamanoğlu, aşıların muhafaza edildiği depoda açıklamalarda bulundu. Turkovac'ın belirli testlerden geçeceğini açıklayan Yamanoğlu şunları dedi:

"Aşılar sevkiyat sonrasında depolarımıza ulaştı. Soğuk zincirde de takip edildi. Birkaç farklı yöntemle sıcaklığını takip ettik. Bizim bundan sonraki işimiz aşıları güvenli bir şekilde depolamak, kalite testlerinin bitmesini beklemek ve arada da aşı takip sistemine tanımlanması için karekod işlemlerini tamamlamak olacak. Bunun ardından da ürün güvenliğinden emin olduktan sonra aşıların illere sevkiyatı başlayacak."

"Ülkemize gelen tüm aşılar ayrı ayrı analize sokuluyor"

Yurda girişi yapılan her aşının analiz edildiğini belirten Yamanoğlu, "Ülkemize gelen tüm aşılar ayrı ayrı analize sokuluyor. Soğuk zinciri uygun olsa bile, üreticilerin verdiği sertifikalar olsa bile ayrı ayrı analize sokulmaktadır. Tahminen önümüzdeki haftaya kadar dağıtımını gerçekleştirmeyi ümit emiyoruz. Talep dahilinde ihtiyaç oldukça, üretim kapasitenin uygunluğuna göre sevkiyatlar devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

"Bir flakon içerisinde 5 kişilik doz bulunmaktır"

Turkovac hakkında bilgiler veren Yamanoğlu, "Klasik aşılarda olduğu gibi 2 - 8 derece arası bir sıcaklıkta saklanıyor. Bir flakon içerisinde 5 kişilik doz bulunmaktır. Bunlar da 10'lu paketler içerisinde yer almaktadır. Aşıların ana merkezdeki karantina süreçleri tamamlandıktan sonra 81 ile dağıtılacak şekilde planlanması yapılıyor" şeklinde konuştu.

Yerli aşı Turkovac'ın ilk sevkiyatı gerçekleştirildi
Yerli aşı Turkovac'ın ilk sevkiyatı gerçekleştirildi
Yerli aşı Turkovac'ın ilk sevkiyatı gerçekleştirildi

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TURKOVAC, Tarkan, 112, Aşı, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Yerli aşı Turkovac'ın ilk sevkiyatı gerçekleştirildi - Son Dakika


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