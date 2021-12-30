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Yerli aşıyı yaptırdı, aşısızlara sitem etti - Son Dakika

Yerli aşıyı yaptırdı, aşısızlara sitem etti

30.12.2021 14:44

Yerli aşıyı yaptırdı, aşısızlara sitem etti Turkovac aşısı Adana'da uygulanmaya başlandı 73 yaşındaki İsmail Hakkı Özbek, "Aşı olmayanlar intihar etmeye çalışıyor herhalde" diyerek üzüntüsünü belirtti Yerli Covid-19 aşısı Turkovac,, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulanmaya başladı.

Yerli aşıyı yaptırdı, aşısızlara sitem etti

Turkovac aşısı Adana'da uygulanmaya başlandı

73 yaşındaki İsmail Hakkı Özbek, "Aşı olmayanlar intihar etmeye çalışıyor herhalde" diyerek üzüntüsünü belirtti

ADANA - Yerli Covid-19 aşısı Turkovac,, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulanmaya başladı.

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesislerde üretilmeye başlanan ve acil kullanım onayı alan yerli Covid-19 aşısı, yurt genelindeki şehir hastanelerine dağıtıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün açıklama yapmasının ardından Turkovac, bugün Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uygulanmaya başlandı.

Turkovac'ın hastaneye ulaştığını öğrenip sabahın ilk saatlerinde gelerek kayıt yaptıran kişiler aşılarını yaptırdı.

Başhekim Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar, gazetecilere, yerli aşının bugün sabah itibarıyla hastanelerinde uygulanmaya başladığını söyledi.

Hastanede aşılama çalışmaların yolunda gittiğini aktaran Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar, "Omicron varyantı çıktıktan sonra toplumdaki vaka sayısında bir artış oldu ancak bu hastaneye yatış oranlarına yansımadı. Sadece bulaşıcılık bir miktar arttı. Tabii ki toplumsal bir öğrenilmişlik olması dolayısıyla halkımız tekrar aşıya rağbet göstermeye başladı. Son 1-2 aya kadar günlük 200-300 olan aşı sayımız 500-600'a kadar çıktı" diye konuştu.

"Aşı olmayanların bize de zararı var"

Aşı yaptırmaya gelen 73 yaşındaki İsmail Hakkı Özbek ise daha önce 2 doz Sinovac ve bir doz da BionTech aşısı yaptırdığını söyledi. Dördüncü dozunda Türk aşısını denemeye karar verdiğini kaydeden Özbek, "Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bizimkinin en iyisi olduğuna inanarak geldim. Herkesi aşı yaptırmaya davet ediyorum. Aşı olmayanlar intihar etmeye çalışıyor herhalde. Vakalar sürekli artıyor. Aşı olmayanların bize de zararı var. Onları mı koruyalım kendimizi mi koruyalım' Gelsinler aşılarını vurdursunlar. Genç-ihtiyar demesinler" ifadelerini kullandı.

Hastanenin bilgi işlem servisinde çalışan Hasan Koyuncu da daha önce 2 doz Sinovac aşısı yaptırdığını şimdi ise yerli aşı yaptırmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Koyuncu, "Daha önce kafasında soru işareti olan herkesi Turkovac'a davet ediyorum" dedi.

Yerli aşıyı yaptırdı, aşısızlara sitem etti
Yerli aşıyı yaptırdı, aşısızlara sitem etti
Yerli aşıyı yaptırdı, aşısızlara sitem etti

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TURKOVAC, İntihar, Özbek, Aşı, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Yerli aşıyı yaptırdı, aşısızlara sitem etti - Son Dakika


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