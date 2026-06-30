Yerli Yenilik: Bor ve Gümüş Krem Geliştirildi

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) bünyesindeki Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinde (KUYAM), vücut yaralarının iyileşmesini desteklemek amacıyla bor ve gümüş içerikli yenilikçi iki krem geliştirildi.

KSBÜ Tıp Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren KUYAM'da, Koordinatör Doç. Dr. Fatih Kar öncülüğünde borun sağlık alanındaki kullanımına yönelik araştırmalar yürütülüyor.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından desteklenen, Doç. Dr. Ayşegül Savcı, Doç. Dr. Derya Berikten, Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Özgen Özkaya ve Dr. Öğr. Üyesi Sinan Darcan'ın yer aldığı ekip tarafından yürütülen projeler kapsamında, yaklaşık iki yıl önce başlatılan çalışmalardan olumlu sonuçlar elde edildi.

KUYAM Koordinatörü Doç. Dr. Fatih Kar, AA muhabirine, daha önce de borun sağlık alanında değerlendirilmesine yönelik çeşitli ürünler geliştirdiklerini ve bu alandaki araştırmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Özellikle iyileşmesi uzun süren yaraların hastalar ve sağlık sistemi açısından önemli bir sorun oluşturduğunu belirten Kar, şöyle konuştu:

"Diyabetik yaralar, kronik yaralar ve uzun süreli yatışa bağlı oluşabilen basınç yaraları hem hastaların yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor hem de tedavi ve bakım maliyetlerini artırıyor. Bazı yaraların iyileşme süresinin uzaması hastanede yatış sürelerini de artırabiliyor. KUYAM olarak yürüttüğümüz projelerde, yara bakımına katkı sağlayabilecek yerli, yenilikçi ve ulaşılabilir ürünler geliştiriyoruz."

Kar, KUYAM laboratuvarlarında akademisyenlerin yanı sıra lisans ve lisansüstü öğrencilerin de araştırma ve ürün geliştirme çalışmalarına aktif olarak katkı sunduğunu aktardı.

Bor ve gümüş nanopartikül içeren krem formundaki iki yara bakım ürününün geliştirilme süreçleri hakkında bilgi veren Kar, şunları kaydetti:

"Ürünlerimizden biri bor nanopartikül, diğeri ise gümüş nanopartikül içeren bir formülasyona sahip. Hücre kültürü ve preklinik çalışmalarda her iki ürün için de yara iyileşmesini destekleyen olumlu sonuçlar elde ettik. Ürünlerin hücre kültürü ve preklinik aşamadaki etkinlik değerlendirmelerini tamamladık."

Bilimsel çalışmaların yalnızca proje ve yayın aşamasında kalmasını istemediklerini vurgulayan Kar, temel hedeflerinin araştırma sonuçlarını sağlık alanında kullanılabilecek katma değerli ürünlere dönüştürmek olduğunu ifade etti.

Yerli imkanlarla geliştirildi

Türkiye'de kullanılan bazı yara bakım ürünlerinin yurt dışından temin edildiğini hatırlatan Kar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geliştirdiğimiz ürünlerin en önemli özelliklerinden biri, yerli imkanlar ve üniversitemizin bilimsel altyapısı kullanılarak hazırlanmış olmasıdır. Yurt dışından temin edilen ürünlerin maliyetleri oldukça yüksek olabiliyor. Biz de daha ekonomik, erişilebilir ve etkili yara bakım ürünleri geliştirerek dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı sunmak istiyoruz. Ürünleşme süreçlerinin başarıyla tamamlanmasıyla bu ürünlerin yalnızca ülkemizde kullanılmasını değil, uluslararası pazarlara sunulmasını da hedefliyoruz."

Doç. Dr. Kar, üniversitenin Üreten Sağlık Platformu kapsamındaki ürün adayları arasına alınan ürünlerin patent, ileri araştırma ve üretime hazırlık süreçlerine ilişkin çalışmaların devam ettiğini, KUYAM'da yürüttükleri bilimsel çalışmalara KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin'in de destek sağladığını sözlerine ekledi.