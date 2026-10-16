Yeşilay ve TFF, Bayburt'ta İmam Hatip sporcularına bağımlılık eğitimi düzenledi. - Son Dakika
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Yeşilay ve TFF, Bayburt'ta İmam Hatip sporcularına bağımlılık eğitimi düzenledi.

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Yeşilay ve TFF, Bayburt\'ta İmam Hatip sporcularına bağımlılık eğitimi düzenledi.
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Yeşilay ve TFF'nin ortak programı kapsamında Bayburt Anadolu İmam Hatip Kulübü sporcularına Gençlik Merkezinde bağımlılık eğitimi verildi. Eğitimde bağımlılık türleri ve korunma yolları anlatıldı; programın 78 ilde 320 kulüpte yaklaşık 35 bin futbolcuya ulaşması hedefleniyor.

Yeşilay ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) iş birliğiyle yürütülen Bağımlılıkla Mücadele Eğitimleri Programı kapsamında Bayburt Anadolu İmam Hatip Kulübü sporcularına yönelik eğitim düzenlendi.

Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen eğitimde sporculara bağımlılık türleri, bağımlılıkların bireylerin fiziksel ve ruhsal sağlığı üzerindeki etkileri, bağımlılıklardan korunma yolları ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları hakkında bilgi verildi. Ayrıca gençlerin bağımlılık risklerine karşı farkındalık kazanmaları ve sporun sağlıklı yaşam üzerindeki rolü ele alındı.

Türkiye genelinde 78 ilde, 320 spor kulübünde yaklaşık 35 bin futbolcuya ulaşılması planlanan program ile sporun birleştirici gücünden yararlanılarak gençlerin bağımlılıkla mücadele konusunda bilinçlenmesine yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Kaynak: İHA
Türkiye Futbol FederasyonuGençlikBayburtEğitimSağlıkSporSon Dakika

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