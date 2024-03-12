Yıkanmış hurmalara dikkat: Aşırı ucuz olan hurmalar geçen yılın mahsulü olabilir - Son Dakika
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Sağlık

Yıkanmış hurmalara dikkat: Aşırı ucuz olan hurmalar geçen yılın mahsulü olabilir

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte tezgahlardaki hurmalara ilgi arttı. Esnaf, vatandaşları geçen yıldan kalma ve yıkanarak tekrar tezgaha konan hurmalara karşı uyarırken, taze hurma almanın püf noktalarını anlattı. Aşırı ucuz hurmaların geçen yılın mahsulü olabileceği belirtilirken, diyabet hastaları için şeker oranı düşük çeşitler önerildi. Hurma satıcısı Orhan Çağlayan, vatandaşlara hurma alırken tadına bakmalarını ve yıkanmış ürünlerden uzak durmalarını önerdi. Ayrıca, parlak olmayan ve kuru görünen hurmaların tercih edilmesi, lif oranı daha yüksek olan canlı hurmaların seçilmesi ve Medine hurmalarının tercih edilmesi önerildi.

12.03.2024 20:33  Güncelleme: 20:36
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Yıkanmış hurmalara dikkat: Aşırı ucuz olan hurmalar geçen yılın mahsulü olabilir

BURSA - Ramazan ayının gelmesi ile birlikte tezgahlardaki hurmalara ilgi arttı. Esnaf vatandaşları geçen yıldan kalıp yıkanarak tekrar tezgaha konan hurmalar konusunda uyarırken, taze hurma almanın püf noktalarını anlattı.

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte iftar sofralarının vazgeçilmezi hurmaya talep arttı. Esnaf ise vatandaşları taze hurmayı nasıl anlayacakları noktasında uyardı. Geçen yıldan kalan bayat hurmaların yıkanarak tekrar tezgahlarda yer alabildiğine dikkat çeken esnaf, vatandaşların fiyatı diğer hurmalara oranla çok daha düşük olan hurmalardan uzak durmalarını söyledi. Ayrıca diyabet hastaları için de şeker oranı düşük çeşitler önerildi.

Aşırı ucuz hurmalar geçen yılın mahsulü olabilir

Taze hurma almanın püf noktalarına değinen hurma satıcısı Orhan Çağlayan, "Vatandaşlara hurma alırken tadına bakmalarını öneriyoruz. Yıkanmış ürün aldıkları zaman bilsinler ki bu hurma eski mahsul. Bunu ayırt etmek biraz zor olabilir ama biraz baktığımız zaman anlayabiliriz. Parlak olmayan biraz da kuru görünen hurmalardan alabilirler. Taze hurmalarda da çok kuru olan ürünleri tercih etmesinler. Kuru hurmalarda lif oranı daha azdır. Biraz daha etli denilen canlı hurma tercih ederlerse daha iyi olur, bunların lif oranı daha iyidir. Medine hurmaları tercih etmeye çalışsınlar, çünkü Medine hurmalarının lif oranı ve vitamin oranı daha yüksektir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Yıkanmış hurmalara dikkat: Aşırı ucuz olan hurmalar geçen yılın mahsulü olabilir - Son Dakika

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