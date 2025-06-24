Yıllarca ertelediği ameliyatı oldu, sağlığına kavuştu - Son Dakika
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Sağlık

Yıllarca ertelediği ameliyatı oldu, sağlığına kavuştu

Yıllarca ertelediği ameliyatı oldu, sağlığına kavuştu
24.06.2025 10:00
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61 yaşındaki Necla Yılmaz, 37 yıl süren sağlık sorunlarının ardından başarılı bir tiroid ameliyatı geçirdi.

BOYNUNUN her iki tarafında 10 santimetreyi aşan büyüklükte nodüller bulunan 61 yaşındaki Necla Yılmaz, 37 yıl ameliyat korkusuyla yaşadı. Geçirdiği ilk ameliyattan sonra risklerin yüksek olduğu söylendiği için tedaviyi ertelediğini söyleyen Yılmaz, "Ameliyat oldum ama fayda göremedim. Tiroid bezlerim bir anda hızlı çalışmaya başladı, 17 kilo verdim, kalbime zarar vermeye başladı. Artık mecbur kaldım. Yaşar hocamızla görüştüğümde o kadar güven verdi ki, bir hafta içinde karar verip ameliyat oldum" dedi.

Necla Yılmaz, 37 yıl önce geçirdiği ilk tiroid ameliyatının ardından yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yıllarca süren korkular, ağrılar ve belirsizliklerle mücadele etti. Yaşam kalitesi giderek düşen Yılmaz'ın boynundaki portakal büyüklüğüne ulaşan nodüller, hem nefes almasını hem de yutkunmasını zorlaştırır hale geldi. Tüm riskler değerlendirildikten sonra ikinci bir ameliyat kaçınılmaz hale geldi. Uzun süre operasyonu erteleyen Yılmaz, Medipol Mega Üniversite Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Yaşar Özdenkaya'ya muayene olduktan sonra ameliyat olmaya karar verdi. Başarıyla gerçekleştirilen operasyonda nodüller tamamen temizlenirken, ses tellerinin durumu da yeniden değerlendirildi. Yapılan ameliyat sonrası artık daha rahat nefes alıp yutkunabildiğini belirten Yılmaz, sağlığına kavuşmanın ve yaşam kalitesinin artmasının mutluluğunu yaşadığını söyledi.

'RİSKLERİ YÜZÜNDEN AMELİYATIMI ERTELEDİM'

Yıllardır süren sağlık sorunları nedeniyle çok sayıda doktora gittiğini ifade eden Yılmaz, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"37 yıldır tiroid hastasıyım. Yıllarca doktorlara gittim ama ilk ameliyatımdan sonra risklerin yüksek olduğu söylendiği için hep erteledim. Boğazımda ağrı şikayetiyle tekrar doktora gittiğimde yeniden ameliyat dediler. Ameliyat oldum ama fayda göremedim. Aradan yıllar geçti, şikayetlerim arttı. Nodüller büyüdü, tiroid bezlerim bir anda hızlı çalışmaya başladı, 17 kilo verdim, kalbime zarar vermeye başladı. Sonunda zehirliye döndü. Artık mecbur kaldım. Ama çok korkuyordum. Yaşar hocamızla görüştüğümde o kadar güven verdi ki, bir hafta içinde karar verip ameliyat oldum."

'BÜYÜKLÜĞÜ PORTAKALI GEÇMİŞTİ, SES TELİ FELCİ RİSKİ VARDI'

Hastanın sağlık durumunu değerlendiren Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Yaşar Özdenkaya, "Hastamız boynundaki belirgin şişlik nedeniyle başvurdu. Daha önce bir tiroid ameliyatı geçirmiş ve sonrasında bir ses teli felci gelişmiş. Bu nedenle bizim açımızdan da ameliyat oldukça riskliydi. Her iki tarafta 10 santimetreyi aşan büyüklükte nodülleri vardı. Bunlar portakal büyüklüğüne ulaşmıştı. Yemek borusuna ve nefes borusuna baskı yapıyordu. Alternatifi yoktu, ameliyat olması şarttı. Riskleri tek tek anlattık. Hastamızla empati kurarak güven verdik. Ameliyat sırasında da sinir monitörü kullandık. Önceden çalışmadığı söylenen ses telinin çalıştığını tespit ettik. Operasyon başarıyla tamamlandı" diye konuştu.

'BOYNUNUZDAKİ ŞİŞLİĞİ GÖRMEZDEN GELMEYİN'

Boyun bölgesinde şişlik fark eden kişilerin mutlaka hekime başvurması gerektiğini belirten Doç. Dr. Özdenkaya, "Tiroid bezleri boynun ön kısmında yer alır ve büyüme gösterdiğinde dışarıdan da fark edilebilir. Bir arkadaşınız ya da aileniz boynunuzda şişlik fark ettiğinde bunu önemseyin. Ağrı olmasa bile kontrol ettirin. Bir endokrinoloji uzmanına, dahiliyeciye ya da genel cerraha başvurarak ilk değerlendirmeyi yaptırın. Erken müdahale, büyük problemleri önler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Ameliyat, Hastane, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yıllarca ertelediği ameliyatı oldu, sağlığına kavuştu - Son Dakika

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