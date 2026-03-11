YÖK'e Ziyaret: Sağlık-Sen Taleplerini İletti - Son Dakika
YÖK'e Ziyaret: Sağlık-Sen Taleplerini İletti

YÖK\'e Ziyaret: Sağlık-Sen Taleplerini İletti
11.03.2026 10:50
SAĞLIK-Sen, YÖK ile üniversite hastanelerinin mali sorunlarını ve yer değişikliği taleplerini görüştü.

SAĞLIK-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan ile Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Irgatoğlu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Genel Sekreteri Batıkan Aksoy'u ziyaret etti. Ziyarette teşvik ek ödeme başta olmak üzere 2026 yılı için karşılıklı yer değişikliği taleplerinin yeniden alınması gibi birçok konunun görüşüldüğü kaydedildi.

Üniversitelerde görev yapan sağlık profesyonellerinin taleplerinin ele alındığı görüşmede Genel Başkan Doğan, "Üniversiteler mali sorunlar nedeniyle teşvik ek ödeme yapamıyor. Teşvik ek ödemelerin yapılabilmesi için üniversiteler mali açıdan desteklenmelidir. Bu konuda gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Üniversite hastanelerinde çalışan sağlık profesyonelleri personel yetersizliğine rağmen nitelikli hizmet sunmaya çalışmaktadır. Ayrıca 2026 yılı için karşılıklı yer değişikliği başvuruları yeniden alınmalıdır. Sağlık-Sen'in 8'inci Dönem Toplu Sözleşme kazanımı kapsamında, Sağlık Bakanlığı'na bağlı kurumlarda görev yapan sağlık profesyonellerinin önlük ve formaları yılda iki kere bakanlık tarafından karşılanacaktır. Üniversite hastanelerinde görev yapan sağlık profesyonellerinin bu kazanımdan yararlanabilmesi için YÖK gerekli çalışmaları yapmalıdır" dedi.

Kaynak: DHA

Faruk Doğan, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık YÖK'e Ziyaret: Sağlık-Sen Taleplerini İletti - Son Dakika

SON DAKİKA: YÖK'e Ziyaret: Sağlık-Sen Taleplerini İletti - Son Dakika
