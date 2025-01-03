Yozgat Şehir Hastanesi'nde geçen yıl yaklaşık 1 milyon poliklinik hizmeti sunuldu - Son Dakika
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Sağlık

Yozgat Şehir Hastanesi'nde geçen yıl yaklaşık 1 milyon poliklinik hizmeti sunuldu

Türkiye'nin ilk şehir hastanesi Yozgat Şehir Hastanesi'nde geçen yıl yaklaşık 1 milyon poliklinik hizmeti sunuldu.

03.01.2025 14:18
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Türkiye'nin ilk şehir hastanesi Yozgat Şehir Hastanesi'nde geçen yıl yaklaşık 1 milyon poliklinik hizmeti sunuldu.

Kent merkezinde 16 Ocak 2017'de hizmete açılan 475 yataklı Yozgat Şehir Hastanesi, sadece kent merkezi değil ilçeler ve diğer illerden de gelen hastalara sağlık hizmeti sunuyor.

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Kozan, AA muhabirine, 2024 yılı itibarıyla 1 milyon poliklinik hizmeti verildiğini söyledi.

Hastanede 31 bin ameliyat yapıldığını ve 2 bin 500 de doğumun gerçekleştirildiğini aktaran Kozan, "Geçen yıl itibarıyla gerek yoğun bakım gerek acil servis gerekse de polikliniklerle halkımıza hizmet vermeye devam ettik. Servislerimizde yüzde 70 doluluk oranı mevcuttu, hekimlerimizle hastalarımıza otel konforunda hizmet sunduk. Yoğun bakımımızda yüzde 80'i geçen bir doluluk oranı mevcuttu. Biz birçok alanda tek branş olmamızdan dolayı ilin yükünü kaldırmaya çalıştık." dedi.

Yozgat Şehir Hastanesi olarak hedeflerinin hastalara kaliteli bir hizmet sunmak olduğunu da dile getiren Kozan, hekimlerden sağlık personeline temizlikten güvenlik görevlilerine kadar tüm çalışanlara teşekkür etti.

Türkiye'nin ilk şehir hastanesinin Yozgat Şehir Hastanesi olduğunu ve bunun haklı gurunu yaşadıklarını da belirten Kozan, "Bu gururu bizlere yaşatan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Yozgat Şehir Hastanesi'nde geçen yıl yaklaşık 1 milyon poliklinik hizmeti sunuldu - Son Dakika

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