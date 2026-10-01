Yozgat'ta 25 huzurevi sakini, Yaşlılar Günü yürüyüşünde aktif yaşlanmaya dikkat çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yozgat'ta 25 huzurevi sakini, Yaşlılar Günü yürüyüşünde aktif yaşlanmaya dikkat çekti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yozgat\'ta 25 huzurevi sakini, Yaşlılar Günü yürüyüşünde aktif yaşlanmaya dikkat çekti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ta 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşe 25 huzurevi sakini, öğrenciler ve emniyet mensupları katıldı. Aktif yaşlanmaya dikkat çekilen etkinlikte zorlanan bir yaşlı kadın, emniyet ekiplerince bitiş noktasına ulaştırıldı.

Yozgat'ta 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Huzurevi sakinleri, öğrenciler ve kurum çalışanlarının katıldığı etkinlikte renkli ve duygusal anlar yaşandı.

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleştirilen yürüyüşe Alparslan Türkeş Huzurevi'nde kalan mobilize 25 huzurevi sakini, öğrenciler ve emniyet mensupları katıldı. Toplumda yaşlılık algısını değiştirmek ve aktif yaşlanmaya dikkat çekmek amacıyla düzenlenen yürüyüş boyunca dayanışma mesajları verildi.

Etkinlik sırasında duygusal ve renkli anlar da kaydedildi. Yürüyüşe katılan öğrencilerden birinin yaşlı bir büyüğünün koluna girerek yol boyunca sohbet etmesi takdir topladı. Yürüyüş esnasında zorlanan yaşlı bir kadının yardımına ise emniyet ekipleri yetişti. Yürümekte güçlük çeken huzurevi sakini, polis ekipleri tarafından yürüyüşün bitiş noktasına ekip otomobiliyle güvenle ulaştırıldı.

Yürüyüş sonrası açıklamalarda bulunan Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Alper Alp, sürecin artık sadece barınma ihtiyacını karşılamaktan öteye geçtiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Bugün 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü vesilesiyle hayatın her alanında iz bırakan, bizlere değer katan, yolumuzu aydınlatan ve bizlere rehberlik eden ulu çınarlarımızla beraber yürüyüş yapmak bizler için onur ve gurur kaynağı olmuştur. Süreçlerimiz artık toplumda yaşlılık algısını değiştirmek üzerine kuruldu. Bizler de bu manada sağlıklı ve aktif yaşlanmayı desteklemek istiyoruz. Bunun için de Yozgat ilimizde diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla güzel çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Aktif yaşlanma nedir? Bireyin sadece korunduğu, barınma ihtiyacının sağlandığı değil, aynı zamanda yaş almış büyüklerimizin toplumun her alanında, her yerinde var olmalarını sağlayan, sosyal hayata katılımlarını önemsediğimiz bir yaşam tarzı haline gelmektir. Bu manada bugün yaptığımız yürüyüşe Alparslan Türkeş Huzurevi'nden 25'e yakın yaşlımız katıldı. Bunlar bizim mobilize olan yaşlılarımızdı. Yozgat ilimizde 3 tane aktif huzurevimizde ortalama 200 tane yaş almış büyüğümüze hizmet vermekteyiz."

Programa katılarak destek veren Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Akif Karaarslan ise sağlıklı yaş almanın önemine değinerek, "Özellikle sağlıklı yaşlanmanın ve yaş almanın giderek daha önem kazandığı dünyamızda bu tür aktivitelerle toplumumuzda bu bilinci oluşturmak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Program, katılımcıların ve huzurevi sakinlerinin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Kaynak: İHA
EtkinliklerYozgatSağlıkGüncelDünyaYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meclis’te yeni dönem başlıyor Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak Meclis'te yeni dönem başlıyor! Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak
Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
Ferhat Gündoğdu’yu göndermek kolay değil İşte nedeni Ferhat Gündoğdu'yu göndermek kolay değil! İşte nedeni
Fon vurgununda el konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu Fon vurgununda el konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun
Ahmet Çakar’dan olay iddiaya yanıt: Böyle gerizekalıca iftira olur mu Ahmet Çakar'dan olay iddiaya yanıt: Böyle gerizekalıca iftira olur mu?
13:50
Mehmet Şimşek’ten fon mağdurlarına kritik mesaj: En kısa sürede, en yüksek ödeme yapılacak
Mehmet Şimşek'ten fon mağdurlarına kritik mesaj: En kısa sürede, en yüksek ödeme yapılacak
13:33
Fon krizi sonrası düğmeye basıldı Hisse alım satımlarına sınır geliyor
Fon krizi sonrası düğmeye basıldı! Hisse alım satımlarına sınır geliyor
13:27
Belge ortaya çıktı Başsavcılık uyarmasına rağmen TFF dinlememiş
Belge ortaya çıktı! Başsavcılık uyarmasına rağmen TFF dinlememiş
13:13
İsrailli askerlerden pazara baskın Filistinli işçilere şiddet uyguladılar
İsrailli askerlerden pazara baskın! Filistinli işçilere şiddet uyguladılar
13:09
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu’ndan Betül Sayan Kaya sözleri: Siyasi kimlik dokunulmazlık sağlamaz
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan Betül Sayan Kaya sözleri: Siyasi kimlik dokunulmazlık sağlamaz
11:12
Spiker Deniz Türkeri, polisten kaçarken kaza yaptı
Spiker Deniz Türkeri, polisten kaçarken kaza yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 14:13:22. #.0.3#
SON DAKİKA: Yozgat'ta 25 huzurevi sakini, Yaşlılar Günü yürüyüşünde aktif yaşlanmaya dikkat çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei