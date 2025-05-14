Yozgat'ta Ebeler ve Hemşireler Haftası Kutlandı

Yozgat Şehir Hastanesinde, Ebeler ve Hemşireler Haftası kapsamında program düzenlendi.

Yozgat Şehir Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, konferans salonunda düzenlenen programa hastane yönetimi ve sağlık çalışanları katıldı.

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan, hemşire ve ebelerin sağlık sistemindeki kritik rolünü anlattı.

Hemşirelik ve ebelik mesleğinin sağlık sisteminin kalbi olduğunu vurgulayan Kozan, şunları kaydetti:

"Büyük bir özveriyle çalışan hemşirelerimiz ve ebelerimiz, vatandaşlarımıza en iyi sağlık hizmetini sunmak için gece gündüz demeden çalışıyor. Yönetim olarak, personelimizin daha iyi şartlarda hizmet vermesi için çabalıyoruz. Fedakarlıkları, sabırları ve sevgileriyle sağlık ordumuzun vazgeçilmez neferleri olan tüm hemşirelerimizin ve ebelerimizin haftasını kutluyorum."

Programda, hastane personelinden oluşan müzik ekibi ile Yozgat Bozok Üniversitesi öğrencileri, mini konser verdi.