Yüksekova'da Modern Hastane İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika
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Yüksekova'da Modern Hastane İnşaatı Devam Ediyor

Yüksekova\'da Modern Hastane İnşaatı Devam Ediyor
08.06.2026 17:07
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Yüksekova'da 100 yataklı devlet hastanesi inşaatı hızla ilerliyor, deprem güvenliği ön planda.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapımı süren ve bölgenin sağlık üssü olması hedeflenen 100 yataklı modern devlet hastanesi ek binası inşaatında; temel, perde duvar, kazı genişletme ve deprem izolatör sistemlerinin kurulum çalışmaları yoğun bir tempoyla devam ediyor.

İlçede son dönemde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle arazide yaşanan kısmi gecikmeler, havaların ısınmasıyla birlikte ekiplerin çift vardiyalı yoğun mesaisiyle telafi ediliyor. Yüksekova'nın coğrafi şartları ve zorlu kış ayları göz önünde bulundurularak projelendirilen ek bina için şantiye sahasında iş makineleri ve teknik personel aralıksız çalışıyor. Yetkililer, zemin etüdü ve kazı genişletme işlemlerinin titizlikle yürütüldüğünü, inşaatın en önemli aşaması olan temel döküm işlemlerine geçildiğini belirtti.

Depreme karşı "sismik izolatör" güvencesi

Projenin en dikkat çeken lojistik ve mimari detayı ise deprem güvenliği oldu. Birinci derece deprem kuşağında yer alan bölgenin dinamikleri dikkate alınarak, hastane temeline sismik izolatör sistemleri yerleştiriliyor. Bu teknoloji sayesinde bir afet anında hastanedeki tüm operasyonel süreçlerin ve tıbbi cihazların zarar görmeden kesintisiz hizmete devam etmesi hedefleniyor. Çalışmaların seyri hakkında bilgi veren şantiye yetkilileri, projenin bölge halkı için hayati önem taşıdığını vurgulayarak, "Şu anda kazı genişletme ve perde duvar imalatı çalışmalarımız koordineli bir şekilde ilerliyor. Ekiplerimiz mühendislik standartlarına tam uyum sağlayarak özenle ve titizlikle işlerini yürütüyor. Bu yıl bölgede yağışların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sahada ufak gecikmelere yol açsa da, modern iş makinelerimiz ve güçlü kadromuzla arayı kapatıyoruz. Yüksekova Devlet Hastanesi ek binası, sadece modern tıbbi donanımıyla değil, depreme dayanıklı mühendislik altyapısıyla da parmakla gösterilecek. Bölge halkına uzun yıllar güvenle hizmet verecek çok sağlam bir yapıyı şehre kazandırıyoruz" dedi.

Mevcut hastanenin kapasitesini iki katına çıkaracak olan 100 yataklı ek hizmet binası tamamlandığında; modern poliklinikleri, genişletilmiş yoğun bakım üniteleri, yüksek teknolojili ameliyathaneleri ve konforlu hasta odalarıyla Yüksekova'nın yanı sıra çevre ilçe ve köylere de sevk ihtiyacını minimuma indirerek yerinde sağlık hizmeti sunacak. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Yüksekova'da Modern Hastane İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika

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