Yüksekova'da Sigara Bırakma Kampanyası - Son Dakika
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Yüksekova'da Sigara Bırakma Kampanyası

Yüksekova\'da Sigara Bırakma Kampanyası
06.06.2026 15:31
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Sağlık ekipleri, Yüksekova'da tütün bağımlılığına karşı bilinçlendirme çalışmaları yapıyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sağlık ekipleri, tütün bağımlılığıyla mücadele kapsamında sokak ve parklarda vatandaşları bilgilendirerek, sigarayı bırakmaları yönünde çağrıda bulundu.

Yüksekova İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan doktor, hemşire ve ebelerden oluşan sağlık ekipleri, tütün ve tütün ürünlerinin zararlarına dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla ilçe genelinde çalışma başlattı. İlçenin işlek caddelerinde stantlar kuran ekipler, parklarda oturan vatandaşları da ziyaret ederek tütün ürünlerini bırakmaları konusunda bilgilendirme yaptı. Çalışmada özellikle Dr. Zeyd Kasım ile hemşire ve ebe Zekiye Geylani öncülük ederek, vatandaşlara sigaranın zararlarını anlattı ve kurum bünyesindeki destek mekanizmaları hakkında bilgi verdi.

"Dünyada her yıl 8 milyondan fazla kişi hayatını kaybediyor"

Çalışmalar hakkında bilgi veren Hemşire Zekiye Geylani, tütün kullanımının küresel ölçekte en büyük önlenebilir ölüm nedeni olduğunu vurguladı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine değinen Geylani, "Her yıl dünyada 8 milyondan fazla insan tütün kaynaklı hastalıklar sebebiyle yaşamını yitiriyor. Bu can kayıplarının 1 milyondan fazlasını ise kendisi sigara içmediği halde tütün dumanına maruz kalan pasif içiciler oluşturuyor. Amacımız, vatandaşlarımızı bu büyük tehlikeye karşı bilinçlendirmek ve sigarayı bırakmak isteyenlere profesyonel destek sunmaktır" dedi.

"Bıraktıktan 20 dakika sonra vücut kendini yenilemeye başlıyor"

Sigarayı bırakmanın her yaşta ve her dönemde vücut için büyük bir kazanım olduğunu belirten Geylani, "Sigarayı bırakmanın üzerinden yalnızca 20 dakika geçtiğinde kalp atış hızı ve kan basıncı normale döner. 12 saat sonra kandaki karbonmonoksit seviyesi normale iner. 1 yarın sonunda ise kalp hastalığı riski, sigara içen birine göre yarı yarıya azalır" ifadelerini kullandı.

İlçe sakinlerine broşür dağıtarak soruları yanıtlayan sağlık ekipleri, tütün bağımlılığından kurtulmak isteyen tüm vatandaşları Yüksekova İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Sigara Bırakma Polikliniğine davet etti. Poliklinikte tamamen ücretsiz ve birebir uzman desteği sağlandığı bildirildi.

"Tütün, hücre yapısını bozarak neredeyse her organa zarar veriyor"

Sigara dumanının içeriğindeki binlerce zararlı kimyasalın insan vücudundaki tahribatına dikkat çeken uzmanlar, tütün kullanımının sistemsel zararlarını şu detaylarla aktardı: Sigara, damar çeperlerini bozarak ateroskleroza (damar sertliği) yol açar. Bu durum koroner kalp hastalıkları, kalp krizi ve beyne giden damarların tıkanması sonucu felç (inme) riskini katbekat artırır. Akciğer dokusuna doğrudan zarar vererek Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), kronik bronşit ve amfizem gibi ölümcül solunum yolu hastalıklarına zemin hazırlar. Başta akciğer kanseri olmak üzere; gırtlak, ağız içi, yemek borusu, mide, pankreas ve mesane kanserlerinin en önemli tetikleyicisidir. Hem erkeklerde hem de kadınlarda hücresel düzeyde hasara yol açarak infertiliteye (kısırlık) neden olur; gebelik döneminde ise erken doğum ve gelişim geriliği riskini artırır. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Yüksekova, Hakkari, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yüksekova'da Sigara Bırakma Kampanyası - Son Dakika

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