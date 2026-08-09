Yulaf: Sağlıklı Ama Porsiyon Kontrolü Şart - Son Dakika
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Yulaf: Sağlıklı Ama Porsiyon Kontrolü Şart

Yulaf: Sağlıklı Ama Porsiyon Kontrolü Şart
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Diyet uzmanı, yulafın dengeli beslenmenin parçası olması gerektiğini vurguladı. Porsiyon kontrolü önemli.

KAHVALTIDA tercih edilen yulafın, doğru miktarda tüketildiğinde fayda sağladığını ifade eden Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Betül Çelebi, "Yulaf yüksek lif içeriği ve kolesterolü düşürmeye yardımcı etkisiyle sağlıklı bir tercih olsa da porsiyon kontrolü yapılmadan tüketildiğinde fazla karbonhidrat alımına neden olabilir" dedi.

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Betül Çelebi, yulafın doğru besinlerle birlikte ve uygun porsiyonlarda tüketilmesi gerektiğini belirterek, "Yulaf tek başına mucize bir besin değildir. Dengeli bir kahvaltının parçası olarak tüketildiğinde fayda sağlar" ifadelerini kullandı.

'YULAF SAĞLIKLI AMA SINIRSIZ DEĞİL'

Yulafın tam tahıllı yapısı ve yüksek lif içeriği sayesinde sağlıklı bir besin olduğunu belirten Diyetisyen Çelebi, "İki dolu yemek kaşığı yulaf yaklaşık bir dilim tam buğday ekmeğine eşdeğerdir. İçerdiği beta glukan sayesinde kolesterolün düşürülmesine katkı sağlayabilir ve bağışıklık sistemini destekleyebilir. Ancak yulafın sağlıklı olması, sınırsız tüketilebileceği anlamına gelmez. Porsiyon kontrolü mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır" dedi.

'YULAF KASELERİNDE DENGE ÖNEMLİ'

Yulafın yoğurt ve meyveyle birlikte tüketildiğinde besleyiciliğinin arttığını ancak karbonhidrat miktarının da yükseldiğini ifade eden Çelebi, "Yulaf kaselerine meyve eklendiğinde karbonhidrat oranı artıyor. Bu nedenle badem, şekersiz yer fıstığı ezmesi, chia tohumu veya keten tohumu gibi sağlıklı yağ kaynaklarıyla öğünün dengelenmesi faydalı olacaktır. Ayrıca yulafı yumurta ve lor peyniriyle hazırlanan tariflerde kullanarak protein miktarını artırmak da mümkün" diye konuştu.

'HERKES İÇİN AYNI ŞEKİLDE TÜKETİLMEMELİ'

Şeker hastalarının ve çocukların yulaf tüketiminde daha dikkatli olması gerektiğini söyleyen Çelebi, "Yulaf tek başına tüketildiğinde kan şekerini yükseltebilir. Çocuklarda ise yalnızca yulafla yapılan kahvaltılar yeterli protein alımını sağlamayabilir. Bu nedenle her gün tek tip yulaf kahvaltısı yerine dengeli ve çeşitli beslenme tercih edilmelidir. Yulafın sağlıklı olup olmadığı, neyin yerine tüketildiğine göre değerlendirilmelidir. Örneğin simit veya poğaça yerine tercih edildiğinde daha doğru bir seçim olurken, yüksek proteinli bir kahvaltının yerini her zaman tutmayabilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Çelebi, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yulaf: Sağlıklı Ama Porsiyon Kontrolü Şart - Son Dakika

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