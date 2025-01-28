Yumurta Tüketimi Hafızayı Güçlendiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Yumurta Tüketimi Hafızayı Güçlendiriyor

Yumurta Tüketimi Hafızayı Güçlendiriyor

Prof. Dr. Hanoğlu, yumurtanın alzaymır riskini azaltabileceğini ve hafızayı geliştirdiğini açıkladı.

28.01.2025 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu, yumurta tüketiminin hafızayı güçlendirdiğini ve alzaymır hastalığına yakalanma riskini azaltmada yararlı olabileceğini belirtti.

Medipol Sağlık Grubundan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Hanoğlu, alzaymır ve yumurta tüketimi arasındaki ilişkiyi değerlendirdi.

Yumurta tüketiminin beyin sağlığı üzerindeki etkilerine ilişkin bilimsel çalışmaların arttığını aktaran Hanoğlu, "Son dönemde yapılan araştırmalar, yumurta tüketiminin alzaymır hastalığının ortaya çıkışını geciktirebileceğini destekliyor. Özellikle, yumurtanın içerdiği kolin maddesi, hafızayı ve bilişsel işlevleri destekleyen önemli bir bileşen olarak dikkat çekiyor." ifadelerini kullandı.

Hanoğlu, yumurtanın yüksek kolesterol içeriği nedeniyle geçmiş dönemde sağlık açısından olumsuz olarak değerlendirilmesine rağmen günümüzde bu durumun değiştiğini aktardı.

Yumurtanın sadece bir besin kaynağı olarak görülmemesi gerektiğini, kalp ve beyin sağlığı açısından faydaları bulunduğunu kaydeden Hanoğlu, dengeli bir diyette yumurtaya yer verilmesi gerektiğine değindi.

Yumurta gibi besinlerin, diyetisyen tarafından planlanan beslenme programı içinde tüketilmesi gerektiğini aktaran Hanoğlu, "Fiziksel egzersizler de diyete eklenmeli. Çünkü bedensel sağlık, zihinsel sağlığı da doğrudan etkileyen önemli bir faktör. Dengeli bir diyet ve fiziksel aktivite, yaşlı bireylerde sağlıklı yaşlanma için temel unsurlar." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Lütfü Hanoğlu, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yumurta Tüketimi Hafızayı Güçlendiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:46 Kağıt üstünde başka gerçekte başka Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti Kağıt üstünde başka gerçekte başka! Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti
14:48 AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı
14:43 Özel’den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia Özel'den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia
13:41 Tülay Hatimoğulları, Meclis’te teröristbaşı Öcalan’ın mesajını paylaştı Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı
12:22 Meteoroloji uzmanından İstanbul’un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın Meteoroloji uzmanından İstanbul'un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın
23:10 Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim’in galibiyet sevinci olay oldu Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim'in galibiyet sevinci olay oldu
23:04 Menajer Ayşe Barım’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı Menajer Ayşe Barım'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı
22:48 Aboubakar’dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler Aboubakar'dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler
22:42 Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra’da emlakçı oldu Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra'da emlakçı oldu
22:22 Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü
22:13 Kasımpaşa, Hatayspor’u 5-4 yendi Kasımpaşa, Hatayspor'u 5-4 yendi
22:05 Evde çıkan yangında 1 yaşındaki bebeğini camdan atarak kurtaran anneden acı haber Evde çıkan yangında 1 yaşındaki bebeğini camdan atarak kurtaran anneden acı haber
21:57 Ümit Özdağ’dan Selahattin Demirtaş benzetmelerine sert tepki Ümit Özdağ'dan Selahattin Demirtaş benzetmelerine sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2025 17:16:54. #1.12#
SON DAKİKA: Yumurta Tüketimi Hafızayı Güçlendiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.