Yumurtalık Kisti Zannedilen Apandisit Felaketi - Son Dakika
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Sağlık

Yumurtalık Kisti Zannedilen Apandisit Felaketi

Yumurtalık Kisti Zannedilen Apandisit Felaketi

Özlem Özgünar, yurt dışında yumurtalık kistinden şüphelenirken apandisitinin patladığı anlaşıldı.

28.11.2024 12:16
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Yurt dışında yaşayan ve şiddetli karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede yumurtalık kistinin patladığı teşhisi sonrası rahim ve yumurtalıklarını aldırmak üzere ameliyata hazırlanan Özlem Özgünar'ın İzmir'de yapılan tetkikler sonucu apandisitinin patladığı anlaşıldı.

Ailesiyle Karadağ'da yaşayan Özlem Özgünar'a (32) yaşadığı ülkede şiddetli karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede yumurtalık kistinin patladığı teşhisi konuldu.

Uygulanan ilaç tedavisine rağmen ağrıları azalmayan Özgünar'ın yumurtalıkları ve rahminin alınmasına karar verildi.

Ameliyata hazırlanan kadın, sağlık durumunun kötüleşmesinin ardından ailesinin ısrarıyla nisan ayında akrabalarının yaşadığı İzmir'e getirildi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine başvuran hastayı muayene eden Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet Sercan Candan, Özgünar'ın apandisitinin patladığını ve buna bağlı olarak kalın bağırsağında açıklık oluştuğunu belirledi.

Acil olarak operasyon kararı verildi. Özgünar, hastaneye girdikten yaklaşık 1 saat sonra ameliyata alınarak sağlığına kavuştu.

"Biraz daha geç kalsaydı kötü sonuçları olurdu"

Uzman Dr. Mehmet Sercan Candan, AA muhabirine, genç kadının kendilerine başvurduğunda apandisite uzun süre müdahale edilmediği için sağlık durumunun çok kötü olduğunu söyledi.

Hastanın hayati tehlikesinin bulunduğunu saptayarak acil ameliyat kararı verdiklerini belirten Candan, şunları kaydetti:

"Genç hasta olduğu için vücudu bazı şeyleri tolere etmiş ama biraz daha geç kalsaydı daha kötü sonuçları olabilecek bir durumdaydı. Muayene ettiğimizde ciddi şekilde karın ağrısı vardı. Neredeyse karnına dokundurtmuyordu. Hastaya apandistin patlamasına bağlı olarak kalın bağırsakta bir açıklık yani karnın içine gaita akması tanısını koyduk. Acilen operasyona alarak karnının içini temizleyip apandisti aldık, kalın bağırsağını tamir ettik. Hasta ameliyat olmasa iki üç gün içinde durumu daha da kötüleşirdi. Hastamızı kaybetme riskimiz vardı."

Ameliyatın üzerinden yaklaşık 6 ay geçtiğini, hastanın sağlığına kavuştuğunu anlatan Candan, yurt dışındaki tedavi sırasında şüphelenilen yumurtalık kistiyle ilgili herhangi bir olumsuzluk görünmediğini de aktardı.

"Apandisitim patlak şekilde 18 gün yaşadım"

Özlem Özgünar ise şiddetli karın ağrısıyla gittiği Karadağ'daki hastanede yumurtalık ve rahminin alınması gerektiğinin söylendiğini belirterek, "Asıl işkencem ondan sonra başladı çünkü yaklaşık 10-15 günde artık bacaklarımda ve karnımda dokuz aylık bir hamile gibi şişlik oluştu. Artık koltuktan kalkamayacak duruma gelmiştim." dedi.

Ailesinin isteğiyle İzmir'e geldiklerini, hastaneye girdikleri gibi ameliyata karar verildiğini dile getiren Özgünar, "Sercan Hocam, 'Bu senin ikinci baharın. O yüzden hayatının kıymetini bilerek yaşa çünkü mucize bir hastasın' dedi. Normalde apandisit, patlayınca 2 saatte öldürebilen bir şeymiş. Ben apandisitim patlak şekilde 18 gün yaşadım. Atatürk'ün, 'Beni Türk hekimlerine emanet edin' sözü şu an yaşadığım durumu açıklıyor." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Yumurtalık Kisti Zannedilen Apandisit Felaketi - Son Dakika

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