Üye Girişi
'Yutma güçlüğü' çeken akalazya hastaları bir bir şifa buluyor - Son Dakika

'Yutma güçlüğü' çeken akalazya hastaları bir bir şifa buluyor

29.01.2022 15:43

'Yutma güçlüğü' çeken akalazya hastaları bir bir şifa buluyor Dünyada seçilmiş merkezlerde yapılabilen akalazya için POEM işlemi ile hastalar Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde tedavi olup sağlıklarına kavuşuyor Yutma güçlüğü yaşayan, sıvı ve katı gıda yemekte zorlanan ve şiddetli göğüs ağrıları...

'Yutma güçlüğü' çeken akalazya hastaları bir bir şifa buluyor

Dünyada seçilmiş merkezlerde yapılabilen akalazya için POEM işlemi ile hastalar Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde tedavi olup sağlıklarına kavuşuyor

KAHRAMANMARAŞ - Yutma güçlüğü yaşayan, sıvı ve katı gıda yemekte zorlanan ve şiddetli göğüs ağrıları çeken akalazya hastaları, Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde uygulanan ileri endoskopik tedavi yöntemiyle sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorlar.

Yutma güçlü olarak bilinen 'Akalazya' hastalığı yüzünden hiçbir şey yiyip içemeyen hastaların ilk durakları Necip Fazıl Şehir Hastanesi oluyor. Hastanenin Gastroenteroloji Cerrahi uzmanı Doç. Dr. Bahtiyar Muhammedoğlu tarafından ileri endoskopik POEM, ESD yöntemi ile yemek boru su, mide veya kalın bağırsaklarda yerleşmiş yüzeysel tümörler, ağrısız, açık ameliyata gerek kalmadan, organlar korunarak çıkartılıyor.

Onlarca hastanın akalazya hastalığından kurtulduğunu ifade eden Doç. Dr. Muhammedoğlu, "İleri endoskopik POEM, ESD yöntemi ile yemek borusu, mide veya kalın bağırsaklarda yerleşmiş yüzeysel tümörler, ağrısız, açık ameliyata gerek kalmadan, organlar korunarak çıkarttırılıyor" dedi.

Hastanede yapılan başarılı operasyonların ardından ilk kez su içen hastalar ise mutlu olduklarını söyledi. Bir hasta, "Yutma güçlüğü çekiyorduk. Bahtiyar hocam sayesinde güzel sonuçlar aldık" dedi.

'Yutma güçlüğü' çeken akalazya hastaları bir bir şifa buluyor
'Yutma güçlüğü' çeken akalazya hastaları bir bir şifa buluyor
'Yutma güçlüğü' çeken akalazya hastaları bir bir şifa buluyor

YORUMLAR
500

Şehir Hastanesi, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık 'Yutma güçlüğü' çeken akalazya hastaları bir bir şifa buluyor - Son Dakika


Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na sert sözler: Birileri kafayı bulmaya gidiyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na sert sözler: Birileri kafayı bulmaya gidiyor         
15:42
Erdoğan cezaevinden çıktıktan sonra Dereli'ye uğramıştı! 21 yıl sonra o gezinin fotoğraflarını gördü Erdoğan cezaevinden çıktıktan sonra Dereli'ye uğramıştı! 21 yıl sonra o gezinin fotoğraflarını gördü         
15:33
Özgürlüğü hiç tatmamıştı! 20 yıl zincire bağlı kalan ayı doğaya salındı, yaptığı hareket herkesi kahretti Özgürlüğü hiç tatmamıştı! 20 yıl zincire bağlı kalan ayı doğaya salındı, yaptığı hareket herkesi kahretti         
13:28
Ne yapacak? Abdulhamit Gül'ün istifası sonrası gözler Numan Kurtulmuş'a çevrildi! Ne yapacak? Abdulhamit Gül'ün istifası sonrası gözler Numan Kurtulmuş'a çevrildi!         
13:07
Öleceğini anlayan kanser hastası köpeğin son anları! Kaderini gözyaşlarıyla karşıladı Öleceğini anlayan kanser hastası köpeğin son anları! Kaderini gözyaşlarıyla karşıladı         
10:08
Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan: Otoriter ittifak! Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan: Otoriter ittifak!         
10:06
Yıllar önce ilk eşinin ölümüyle yıkılan Hatice'den Ece Erken'e: Bu acıyı yaşamayan bilmez Yıllar önce ilk eşinin ölümüyle yıkılan Hatice'den Ece Erken'e: Bu acıyı yaşamayan bilmez         
10:01
Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız! Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız!         
08:40
Son Dakika: TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı, yerine Erhan Çetinkaya atandı Son Dakika: TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı, yerine Erhan Çetinkaya atandı         
08:03
Biden'den yeni hamle: ABD askerlerini yakın zamanda Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine gönderecek Biden'den yeni hamle: ABD askerlerini yakın zamanda Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine gönderecek         
08:02
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşinden ilk paylaşım: Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşinden ilk paylaşım: Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun         
08:01
Son Dakika: Türkiye'de 28 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 210 kişi vefat etti, 93 bin 586 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 28 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 210 kişi vefat etti, 93 bin 586 yeni vaka tespit edildi         
20:06
Son Dakika: İran'ın doğal gaz kesintisi nedeniyle sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlaması yarın bitiyor Son Dakika: İran'ın doğal gaz kesintisi nedeniyle sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlaması yarın bitiyor         
19:32
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Hurda araçlar toplanarak trafikten men edilecek, 6 ay içinde teslim alınmayanlar satılacak İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Hurda araçlar toplanarak trafikten men edilecek, 6 ay içinde teslim alınmayanlar satılacak         
17:18
'Aşı kurnazlığı' yapan vatandaşlar koronadan kaçamıyor 'Aşı kurnazlığı' yapan vatandaşlar koronadan kaçamıyor         
16:55
Yıllar süren küslük sona erdi! Ölüm haberini alan Demet Akalın, Ece Erken'in yanına koştu Yıllar süren küslük sona erdi! Ölüm haberini alan Demet Akalın, Ece Erken'in yanına koştu         
16:42
Josef'in Galatasaray-Tuzlaspor maçı için yaptığı paylaşım kıyameti kopardı Josef'in Galatasaray-Tuzlaspor maçı için yaptığı paylaşım kıyameti kopardı         
16:21

Son Dakika Haberleri
15:39 GS Başkanı "Küme düşme" sorusuna ne yanıt verdi? Ertem Şener anlattı
15:32 Erdoğan cezaevinden çıktıktan sonra Dereli'ye uğramıştı! 21 yıl sonra o gezinin fotoğraflarını gördü
15:13 3 aylık evli Şevval eski hastane binasının 3. katından düşmüş, donarak ölmüştü! Kocası gözaltına alındı
15:12 Yer Erzurum! Genç kadın eşini kalbinden bıçakladı!
15:10 Muhalefet Türkiye'yi yönetmeye hazır mı? Vatandaş karamsar: %47 hayır, %46 evet
15:04 Galatasaray mı Beşiktaş mı? Gomis rengini belli etti
14:44 Galatasaray'da Muslera'nın yeri sonunda doldu! Yeni kaleci Bürki yarın geliyor
14:43 Sevgilisine ilgi gösteren arkadaşını öldürüp cinsel organını kesti! Parka gömmek isterken yakalandı
14:34 Serdar Ortaç defalarca babalığın sınırından dönmüş: Hep kürtaj oldular
14:26 Son Dakika! Adalet Bakanlığı'nda devir teslim töreni! Yeni Bakan Bozdağ'dan ilk mesaj: Rehberimiz hukuk olacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2022 15:50:22. #1.11#
SON DAKİKA: 'Yutma güçlüğü' çeken akalazya hastaları bir bir şifa buluyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement