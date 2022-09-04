Sigara ve nargile kullanımı kulak çınlaması riskini artırıyor - Son Dakika
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Sigara ve nargile kullanımı kulak çınlaması riskini artırıyor

04.09.2022 12:14
Sigara ve nargile kullanımı kulak çınlaması riskini artırıyor

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Tıp Fakültesi Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Öğretim Üyesi Doç. Dr.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Tıp Fakültesi Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Baklacı, kulak çınlamasının iyi huylu patolojilerden tümöral oluşumlara kadar geniş çeşitliliğe yayıldığını belirterek, sigara ve nargile kullanımının çınlamayı artıran faktörler arasında bulunduğunu söyledi.

Baklacı, AA muhabirine, kulak çınlamasının herhangi bir akustik bir ses uyarısı olmaksızın kulaklarda ve kafa içerisinde algılanan çınlama olarak tanımlandığını belirtti.

Toplumda her 10 kişiden birinin hayatının belli döneminde çınlama sorunuyla karşılaşabildiğini aktaran Baklacı, "Yaşla birlikte çınlama sıklığında artma meydana gelmektedir. Normal popülasyonda bu oran yüzde 15-20'yken, 65 yaş ve üzerinde bu oran yaklaşık yüzde 35-40'lara kadar çıkmaktadır." dedi.

Baklacı, çınlamanın oluşum mekanizmasının tam olarak bilinmediğine dikkati çekerek, şu bilgileri paylaştı:

"Çınlama dediğimiz aslında bir üfürümden nabız sesine kadar veya bir su akar sesi şeklinde tariflenebilir. Bunlar oluşum nedenlerine göre farklı semptomlarla hastalarda karşımıza çıkabilmektedir. Çınlamanın pek çok nedeni var. Bunlar iyi huylu patolojilerden tümöral oluşumlara kadar geniş çeşitliliğe yayılmakta. Beslenme alışkanlıkları, tuzlu ve yağlı beslenme, susuzluk, yorgunluk, stres gibi faktörler tetiklerken, sigara ve nargile kullanımı çınlamayı artıran faktörler arasında yer alıyor."

"Sigara iç kulaktaki kan dolaşımını etkiliyor"

Çınlamanın ne kadar süredir olduğu, işitme kaybının eşlik edip etmediği, ne zaman artış ve azalış gösterdiği ile şeklinin bilinmesinin önemli olduğunu anlatan Baklacı, "Biz hastalardan aldığımız hikayeye göre tedavi planı çiziyoruz. Bunu işitme testi, MR, tomografi gibi görüntülemeler sonrası açığa çıkarabiliyoruz." diye konuştu.

Baklacı, çınlamanın nedenlere bağlı olarak değişmekle birlikte tedavisi olan bir hastalık olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Öncelikle hastaya medikal tedaviler uyguluyoruz. Bazı moleküller var, bunları en az 3 ay süreyle kullanıyoruz. Fayda görmeyen hastalarda farklı molekülleri değiştirerek veya kombinasyon şeklinde kullanabiliyoruz. Hastaya bu esnada yaşam tarzı değişiklikleri uygulayarak, sigaradan uzak, beslenmesine dikkat ederek, düzenli spor yaparak, stres ve yorgunluktan da mümkün olabildiğince uzak kalmasını öneriyoruz. Sigaranın iç kulaktaki kan dolaşımını etkilediği ve iç kulaktaki sıvıların düzenlenmesinde, azalıp artmasında etkili olduğu biliniyor. Bu açıdan sigara içenlerde bu belirtilerin daha çok ve dirençli olduğunu görüyoruz."

Baklacı, medikal tedavilerden fayda görmeyen hastalar için çınlama maskeleme terapisi ile akupunktur alternatif tedavisinin seçenekler arasında olduğunu sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sigara ve nargile kullanımı kulak çınlaması riskini artırıyor - Son Dakika

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