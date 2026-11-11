Ağrı'da 22 bin 831 öğrenciye güvenli internet ve akran zorbalığı eğitimi verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ağrı'da 22 bin 831 öğrenciye güvenli internet ve akran zorbalığı eğitimi verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ağrı\'da 22 bin 831 öğrenciye güvenli internet ve akran zorbalığı eğitimi verildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü, BİRLİKTE Güvenli Gelecek projesiyle 10 okulda 3 bin 925 öğrenciye güvenli sosyal medya ve siber zorbalık eğitimi verdi. 22 Eylül-6 Kasım 2026 arasında ise il merkezindeki 57 okulda 22 bin 831 öğrenciye bilgilendirme yapıldı.


Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, çocukların ve gençlerin güvenli internet kullanımı konusunda bilinçlendirilmesi ve olumsuz davranışlardan korunması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda, “BİRLİKTE Güvenli Gelecek” projesi çerçevesinde il merkezinde bulunan 2 lise, 4 ortaokul ve 4 ilkokul olmak üzere toplam 10 okul ziyaret edildi. Gerçekleştirilen faaliyetlerde 3 bin 925 öğrenciye; güvenli sosyal medya kullanımı, siber zorbalık, 112 Acil Çağrı Hattı’nın doğru ve etkin kullanımı, akran zorbalığı ve zorbalıkla baş etme yöntemleri konularında bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapıldı.

Ağrı'da 22 bin 831 öğrenciye güvenli internet ve akran zorbalığı eğitimi verildi

Öte yandan, 22 Eylül– 6 Kasım 2026 tarihleri arasında çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında il merkezindeki 23 ilkokul, 16 ortaokul ve 18 lise olmak üzere toplam 57 okul ziyaret edildi. Bu ziyaretlerde 22 bin 831 öğrenciye çeşitli konularda bilgilendirme yapılarak güvenli internet kullanımı ve toplumsal farkındalığın artırılması hedeflendi.

Ağrı'da 22 bin 831 öğrenciye güvenli internet ve akran zorbalığı eğitimi verildi

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü, çocukların ve gençlerin güvenli bir ortamda eğitim hayatlarını sürdürmeleri, dijital dünyadaki risklere karşı bilinçli hareket etmeleri ve akran zorbalığına karşı farkındalık kazanmaları amacıyla eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerini sürdürüyor.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
Yerel HaberlerSosyal MedyaGüvenlik6 KasımGüncelEğitimEylülMedyaAğrıSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şahap Kavcıoğlu’nun istifası sonrası milyarlık sorular havada kaldı Şahap Kavcıoğlu'nun istifası sonrası milyarlık sorular havada kaldı
3’ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti’ye geçebilir 3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir
Palandöken Kaymakamı’na saldıran köpeğin sahibi barınağı birbirine kattı: Pitbull’u alıp kaçtı Palandöken Kaymakamı'na saldıran köpeğin sahibi barınağı birbirine kattı: Pitbull'u alıp kaçtı
100 kilometrede 0,9 litre yakıyor Fiyatı dudak uçuklattı 100 kilometrede 0,9 litre yakıyor! Fiyatı dudak uçuklattı
Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia
Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu
14:24
Kadrodan çıkarıldı A Milli Takım’da sakatlık depremi
Kadrodan çıkarıldı! A Milli Takım'da sakatlık depremi
14:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan COP31 Liderler Zirvesi’nde Gazze mesajı: Zayıflıktır, acizliktir, vicdansızlıktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31 Liderler Zirvesi'nde Gazze mesajı: Zayıflıktır, acizliktir, vicdansızlıktır
14:08
Netanyahu ile iş tutan lidere unutamayacağı bir ders verildi
Netanyahu ile iş tutan lidere unutamayacağı bir ders verildi
13:50
Fenerbahçe’de bomba takas Asensio’ya karşılık Lookman
Fenerbahçe'de bomba takas! Asensio'ya karşılık Lookman
13:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan COP31’de dünyaya çağrı: İnsanlık olarak evimizin tek bir çatısı vardır, o da gökyüzüdür
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31'de dünyaya çağrı: İnsanlık olarak evimizin tek bir çatısı vardır, o da gökyüzüdür
12:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şara’ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şara'ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 14:40:42. #.0.2#
SON DAKİKA: Ağrı'da 22 bin 831 öğrenciye güvenli internet ve akran zorbalığı eğitimi verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android