Ağrı\'da 22 bin 831 öğrenciye güvenli internet ve akran zorbalığı eğitimi verildi

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, çocukların ve gençlerin güvenli internet kullanımı konusunda bilinçlendirilmesi ve olumsuz davranışlardan korunması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda, “BİRLİKTE Güvenli Gelecek” projesi çerçevesinde il merkezinde bulunan 2 lise, 4 ortaokul ve 4 ilkokul olmak üzere toplam 10 okul ziyaret edildi. Gerçekleştirilen faaliyetlerde 3 bin 925 öğrenciye; güvenli sosyal medya kullanımı, siber zorbalık, 112 Acil Çağrı Hattı’nın doğru ve etkin kullanımı, akran zorbalığı ve zorbalıkla baş etme yöntemleri konularında bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapıldı.

Öte yandan, 22 Eylül– 6 Kasım 2026 tarihleri arasında çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında il merkezindeki 23 ilkokul, 16 ortaokul ve 18 lise olmak üzere toplam 57 okul ziyaret edildi. Bu ziyaretlerde 22 bin 831 öğrenciye çeşitli konularda bilgilendirme yapılarak güvenli internet kullanımı ve toplumsal farkındalığın artırılması hedeflendi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü, çocukların ve gençlerin güvenli bir ortamda eğitim hayatlarını sürdürmeleri, dijital dünyadaki risklere karşı bilinçli hareket etmeleri ve akran zorbalığına karşı farkındalık kazanmaları amacıyla eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerini sürdürüyor.

Haber: Servet Arslan