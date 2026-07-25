Çamlıhemşin'de Eğitim Kampı - Son Dakika
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Çamlıhemşin'de Eğitim Kampı

Çamlıhemşin\'de Eğitim Kampı
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Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Çamlıhemşin'de eğitim yatırımlarını değerlendirdi.

Çamlıhemşin, Millî Eğitim Bakanlığı'nın üst düzey yöneticilerini ağırlayarak ilçe tarihinde önemli organizasyonlardan birine ev sahipliği yaptı. Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin başkanlığında düzenlenen eğitim kampı, Çamlıhemşin Yamantürk Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu'nda gerçekleştirildi.

Rize programı kapsamında Çamlıhemşin'e gelen Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i, Kaymakam Gizem Çiçek, Belediye Başkanı Ömer Altun, İlçe Millî Eğitim Müdürü Mustafa Çamanka ve ilçe protokolü karşıladı.

Gerçekleştirilen eğitim kampına Bakan Tekin'in yanı sıra 4 bakan yardımcısı, 17 genel müdür, Personel Genel Müdürlüğü yöneticileri, daire başkanları ve Millî Eğitim Bakanlığı'nın üst düzey bürokratları katıldı.

Toplantıda eğitim yatırımları, okulların mevcut durumu, devam eden projeler ve gelecek dönem planlamaları kapsamlı şekilde ele alındı. Eğitim hizmetlerinin kalitesinin artırılması, okul binalarının fiziki altyapısının güçlendirilmesi ve Çamlıhemşin'in eğitim alanındaki öncelikli ihtiyaçları üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu.

Program kapsamında Bakan Yusuf Tekin, Çamlıhemşin Yamantürk Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Ertan Berberoğlu ile de bir araya gelerek öğretmenevinin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sırasında Belediye Başkanı Ömer Altun da ilçenin eğitim alanındaki ihtiyaç ve beklentilerini Bakan Tekin'e aktardı. Programın sonunda Başkan Altun, Bakan Tekin'e Çamlıhemşin'in kültürel mirasını yansıtan tarihi su değirmeni motifli özel bir tablo hediye etti.

Başkan Ömer Altun, "Millî Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'i ilçemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Eğitim yatırımları ve okullarımızla ilgili verimli istişarelerde bulunduk. İlçemize göstermiş olduğu ilgi ve desteklerinden dolayı Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çamlıhemşin'de gerçekleştirilen bu geniş katılımlı eğitim kampı, ilçenin eğitim alanındaki önemini bir kez daha ortaya koyarken, Yamantürk Öğretmenevi'nin böylesine büyük bir organizasyona ev sahipliği yapması da takdir topladı.

Haber: Yavuz Günay

Kaynak: Haber Platformu

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Son Dakika Siyaset Çamlıhemşin'de Eğitim Kampı - Son Dakika

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