Andrew Watson Footballer Doodle Ekranına Taşındı - Son Dakika
Üye Girişi
Soğuk Haber

Andrew Watson Footballer Doodle Ekranına Taşındı

Andrew Watson Footballer Doodle Ekranına Taşındı

Andrew Watson Footballer Google'ın özel köşesi Doodle'a taşındı.

18.10.2022 02:00  Güncelleme: 02:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Andrew Watson Footballer Doodle ekranına kapak oldu.

Andrew Watson Footballer

Gündeme göre değişiklik gösteren ve ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gören bu hizmetin detaylarını sizler için araştırdık. İnternet ortamında dünyanın en çok ziyaret edilen sayfası sizin de bildiğiniz üzere tartışmasız Google ana sayfasıdır. Google , internet araması, çevrimiçi bilgi dağıtımı, reklam teknolojileri ve arama motorları için yatırımlar yapan çok uluslu Amerikan anonim şirketidir. 1998 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren Google'ın en bilindik çalışmalarından biri olan Doodle ziyaretçileri sürprizleriyle şaşırtıyor. Günün anlam ve önemini belirtmek için Andrew Watson Footballer kelimesinde olduğu gibi sürekli değişen sözcüklerle kullanıcı karşısına çıkan Doodle ziyaretçilerine bu alanda çok faydalı bir hizmet sunmuş oluyor. Yoğun iş temposundan gündeme dair gelişmelerden uzak kalan internet kullanıcıları Andrew Watson Footballer gibi popüler kelimelerinden Doodle sayesinde haberdar olup, önemli ve özel günlerden de geri kalmamış oluyor.

Kaynak: Google

Google, Son Dakika

Son Dakika Soğuk Haber Andrew Watson Footballer Doodle Ekranına Taşındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:26 Meteoroloji ve AFAD saat vererek uyardı İstanbul’a sağanak yağış geliyor Meteoroloji ve AFAD saat vererek uyardı! İstanbul'a sağanak yağış geliyor
07:58 İlk vakayı duyurdular bile ABD’de ’’Ölümcül Virüs’’ alarmı, tedavisi de yok İlk vakayı duyurdular bile! ABD'de ''Ölümcül Virüs'' alarmı, tedavisi de yok
00:27 Mansur Yavaş’la ilgili paylaşımı nedeniyle Gülbin Tosun zorunlu izne çıkarıldı Mansur Yavaş'la ilgili paylaşımı nedeniyle Gülbin Tosun zorunlu izne çıkarıldı
21:22 Erdoğan’ın katıldığı Malazgirt Zaferi programında protokol krizi Kuvvet komutanlarının hiçbiri sahneye çıkmadı Erdoğan'ın katıldığı Malazgirt Zaferi programında protokol krizi! Kuvvet komutanlarının hiçbiri sahneye çıkmadı
20:43 Diyarbakır’da skandal olay Kadınların kıyafetlerini beğenmeyip kafeyi savaş alanına çevirdiler Diyarbakır'da skandal olay! Kadınların kıyafetlerini beğenmeyip kafeyi savaş alanına çevirdiler
15:17 Özcan Deniz ailesini sildi Kardeşi, genç gelinlerini suçlayarak demediğini bırakmadı Özcan Deniz ailesini sildi! Kardeşi, genç gelinlerini suçlayarak demediğini bırakmadı
15:05 Altının gram fiyatı yükselişle başladı: 2 bin 756 lira Altının gram fiyatı yükselişle başladı: 2 bin 756 lira
14:59 Gece 04.00’te ortaya çıktı Videoyu izleyip ’’Deli’’ diyen de var, övgüler dizen de Gece 04.00'te ortaya çıktı! Videoyu izleyip ''Deli'' diyen de var, övgüler dizen de
14:58 Yemen’deki Husiler, petrol tankerinde saldırı sonrası meydana gelen patlamanın videosunu yayınladı Yemen'deki Husiler, petrol tankerinde saldırı sonrası meydana gelen patlamanın videosunu yayınladı
14:46 Ünlü antrenör Sven-Goran Eriksson hayatını kaybetti Ünlü antrenör Sven-Goran Eriksson hayatını kaybetti
14:38 ’’Atatürk’ün adını anmıyorlar’’ diye eleştiriliyordu Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu kez ezber bozdu ''Atatürk'ün adını anmıyorlar'' diye eleştiriliyordu! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu kez ezber bozdu
14:38 Bu kadarı tesadüf olamaz Fred varsa Fenerbahçe kaybetmiyor Bu kadarı tesadüf olamaz! Fred varsa Fenerbahçe kaybetmiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2024 09:03:14. #1.12#
SON DAKİKA: Andrew Watson Footballer Doodle Ekranına Taşındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement