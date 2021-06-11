Euro 2020 Doodle Ekranına Taşındı - Son Dakika
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Soğuk Haber

Euro 2020 Doodle Ekranına Taşındı

Euro 2020 Doodle Ekranına Taşındı

Euro 2020 Google'ın özel köşesi Doodle'a taşındı.

11.06.2021 00:05  Güncelleme: 00:13
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Euro 2020 Doodle ekranına kapak oldu.

Euro 2020

Gündeme göre değişiklik gösteren ve ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gören bu hizmetin detaylarını sizler için araştırdık. İnternet ortamında dünyanın en çok ziyaret edilen sayfası sizin de bildiğiniz üzere tartışmasız Google ana sayfasıdır. Google , internet araması, çevrimiçi bilgi dağıtımı, reklam teknolojileri ve arama motorları için yatırımlar yapan çok uluslu Amerikan anonim şirketidir. 1998 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren Google'ın en bilindik çalışmalarından biri olan Doodle ziyaretçileri sürprizleriyle şaşırtıyor. Günün anlam ve önemini belirtmek için Euro 2020 kelimesinde olduğu gibi sürekli değişen sözcüklerle kullanıcı karşısına çıkan Doodle ziyaretçilerine bu alanda çok faydalı bir hizmet sunmuş oluyor. Yoğun iş temposundan gündeme dair gelişmelerden uzak kalan internet kullanıcıları Euro 2020 gibi popüler kelimelerinden Doodle sayesinde haberdar olup, önemli ve özel günlerden de geri kalmamış oluyor.

Kaynak: Google

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Son Dakika Soğuk Haber Euro 2020 Doodle Ekranına Taşındı - Son Dakika

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