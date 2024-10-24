Google Doodle Maanfasen'i Kutladı - Son Dakika
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Google Doodle Maanfasen'i Kutladı

Google, önemli günleri kutlamak için Maanfasen kelimesiyle Doodle hazırladı.

24.10.2024 01:23
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maanfasen Doodle ekranına kapak oldu.

maanfasen

Gündeme göre değişiklik gösteren ve ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gören bu hizmetin detaylarını sizler için araştırdık. İnternet ortamında dünyanın en çok ziyaret edilen sayfası sizin de bildiğiniz üzere tartışmasız Google ana sayfasıdır. Google , internet araması, çevrimiçi bilgi dağıtımı, reklam teknolojileri ve arama motorları için yatırımlar yapan çok uluslu Amerikan anonim şirketidir. 1998 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren Google'ın en bilindik çalışmalarından biri olan Doodle ziyaretçileri sürprizleriyle şaşırtıyor. Günün anlam ve önemini belirtmek için maanfasen kelimesinde olduğu gibi sürekli değişen sözcüklerle kullanıcı karşısına çıkan Doodle ziyaretçilerine bu alanda çok faydalı bir hizmet sunmuş oluyor. Yoğun iş temposundan gündeme dair gelişmelerden uzak kalan internet kullanıcıları maanfasen gibi popüler kelimelerinden Doodle sayesinde haberdar olup, önemli ve özel günlerden de geri kalmamış oluyor.

Kaynak: Google

Soğuk Haber, Teknoloji, Kültür, Google, Doodle, Son Dakika

Son Dakika Soğuk Haber Google Doodle Maanfasen'i Kutladı - Son Dakika

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