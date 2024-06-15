Kurban Bayramı Arefe Günü Eczaneler Açık Mı? - Son Dakika
Üye Girişi
Soğuk Haber

Kurban Bayramı Arefe Günü Eczaneler Açık Mı?

Kurban Bayramı arefe günü eczaneler genellikle sabah saat 09.00'dan öğle saat 13.00'e kadar açık olup, öğle saatlerinden sonra sadece nöbetçi eczaneler hizmet vermektedir. Nöbetçi eczaneler, bayram boyunca ve arefe günü de dahil olmak üzere belirlenen saatlerde hizmet vermektedir.

15.06.2024 08:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arefe günü eczaneler, sabahın erken saatlerinden öğle saatlerine kadar açık olup, genellikle öğle saatlerine doğru kapanış yapmaktadır. Ancak bu süreç, yerel yönetimlerin ve eczacı odalarının belirlediği çalışma saatlerine göre değişiklik gösterebilir. AREFE GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI? Kurban Bayramı arefe günü eczaneler çalışıyor mu, kaça kadar açık? İşte merak edilenler...

AREFE GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI?

Arefe günleri genellikle yarım gün resmi tatil olarak kabul edilir. Bu nedenle, eczaneler arefe günü sabah saat 09.00'dan öğle saat 13.00'e kadar açık olabilir. Öğle saatlerinden sonra ise sadece nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam eder. Bu düzenleme, eczane çalışma saatlerinin genellikle resmi tatillere göre düzenlendiği ve nöbetçi eczanelerin acil ilaç ihtiyaçları için hizmet verdiği bir uygulamadır.

Kurban Bayramı Arefe Günü Eczaneler Açık Mı?

Kurban Bayramı süresince resmi tatil olduğu için normal eczaneler genellikle kapalı olacaktır. Ancak, acil ilaç ihtiyaçları için belirli bölgelerde nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecektir. Nöbetçi eczaneler, bayram boyunca ve arefe günü de dahil olmak üzere, belirlenen saatlerde hizmet vermek üzere planlanır ve ilgili listeler yerel eczacılar odası veya belediyeler tarafından duyurulur.

Kurban Bayramı Arefe Günü Eczaneler Açık Mı?

Kurban Bayramı, Arefe günü, Eczane, Kurban, Soğuk Haber, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Soğuk Haber Kurban Bayramı Arefe Günü Eczaneler Açık Mı? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:31 Yola çıkacaklar dikkat İstanbul’dan çıkışlar durma noktasına geldi Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'dan çıkışlar durma noktasına geldi
22:50 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ’’SMA’’ eylemi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ''SMA'' eylemi
22:41 Eski Survivor yarışmacılarını finale çakarlı araçla götürdü, cezadan kaçamadı Eski Survivor yarışmacılarını finale çakarlı araçla götürdü, cezadan kaçamadı
22:31 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: ’Allah bana yeter’den daha güzel cümle var mı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'Allah bana yeter'den daha güzel cümle var mı?
21:14 Avukat Bedia Teymur: Eylem Tok taksirle ölüme sebebiyetten yargılanabilir Avukat Bedia Teymur: Eylem Tok taksirle ölüme sebebiyetten yargılanabilir
07:59 Dilan Polat’ın tahliye edilen kardeşi Can Doğu, ilk kez görüntülendi Dilan Polat'ın tahliye edilen kardeşi Can Doğu, ilk kez görüntülendi
00:04 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü trafiğe kapatan şahıs böyle gözaltına alındı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü trafiğe kapatan şahıs böyle gözaltına alındı
23:53 İstanbul’a yağmur ve fırtına nedeniyle inemeyen uçakta pilot ecel terleri döktü: Çok fena sallanıyoruz İstanbul'a yağmur ve fırtına nedeniyle inemeyen uçakta pilot ecel terleri döktü: Çok fena sallanıyoruz
23:50 EURO 2024 şahane başladı Almanya, İskoçya’yı rahat yendi EURO 2024 şahane başladı! Almanya, İskoçya'yı rahat yendi
23:24 EURO 2024’te VAR kararları stadyum ekranlarına yansıtıldı EURO 2024'te VAR kararları stadyum ekranlarına yansıtıldı
22:27 EURO 2024’e yakışır başlangıç Almanya’dan 18 dakikada 2 gol EURO 2024'e yakışır başlangıç! Almanya'dan 18 dakikada 2 gol
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 08:55:54. #1.12#
SON DAKİKA: Kurban Bayramı Arefe Günü Eczaneler Açık Mı? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement