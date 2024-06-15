Kurban Bayramı Arefe Günü Kargolar Açık Mı? - Son Dakika
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Kurban Bayramı Arefe Günü Kargolar Açık Mı?

15 Haziran 2024 Cumartesi günü, Kurban Bayramı'nın arefe günü olması nedeniyle kargoların, bankaların, PTT'nin ve noterlerin çalışma saatleri hakkında detaylı bilgi edinmek isteyenler bulunuyor. Bu kurumların açık olup olmayacağı ve çalışma saatleri hakkında net bir bilgi alabilmek için ilgili kurumların resmi web sitelerini veya iletişim kanallarını takip etmek önemlidir. AREFE GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI? Kurban Bayramı Arefe günü kargolar, PTT çalışacak mı? İşte merak edilenler... Kurban Bayramı'nın arefe günü 15 Haziran Cumartesi gününe denk geliyor. Arefe günü, bayramın bir öncesidir ve Müslümanlar için ibadet ve hazırlık günü olarak önemlidir. Bu gün genellikle ibadetlerin yerine getirilmesi, kurbanların hazırlanması ve bayram alışverişlerinin yapılması için kullanılır. 15 Haziran Cumartesi arefe günü olduğu için bankalar, borsalar, PTT ve kargolar yarım gün çalışacak.

15.06.2024 08:06
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15 Haziran 2024 Cumartesi günü, Kurban Bayramı'nın arefe günü olması nedeniyle kargoların, bankaların, PTT'nin ve noterlerin çalışma saatleri hakkında detaylı bilgi edinmek isteyenler bulunuyor. Bu kurumların açık olup olmayacağı ve çalışma saatleri hakkında net bir bilgi alabilmek için ilgili kurumların resmi web sitelerini veya iletişim kanallarını takip etmek önemlidir. AREFE GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI? Kurban Bayramı Arefe günü kargolar, PTT çalışacak mı? İşte merak edilenler...

AREFE GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI?

Kurban Bayramı'nın arefe günü 15 Haziran Cumartesi gününe denk geliyor. Arefe günü, bayramın bir öncesidir ve Müslümanlar için ibadet ve hazırlık günü olarak önemlidir. Bu gün genellikle ibadetlerin yerine getirilmesi, kurbanların hazırlanması ve bayram alışverişlerinin yapılması için kullanılır.

15 Haziran Cumartesi arefe günü olduğu için bankalar, borsalar, PTT ve kargolar yarım gün çalışacak.

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Son Dakika Soğuk Haber Kurban Bayramı Arefe Günü Kargolar Açık Mı? - Son Dakika

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