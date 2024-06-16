Kurban Bayramı'nda kargolar açık mı, kapalı mı araştırılıyor. Arefe günü kargo çalışıyor mu, yarım gün mü sorusu gündeme geliyor. Kurban Bayramı'nda kargolar çalışıyor mu? 15-19 Haziran Kurban Bayramı'nda kargolar çalışıyor mu? Kurban Bayramı haftası kargolar kapalı mı? Detaylar haberimizdedir…
Kurban Bayramı süresince resmi tatil olduğu için kargolar hizmet vermeyecektir. Kargolar, 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma tarihlerinde hizmet verecektir.
2024 Kurban Bayramı tatili 16-19 Haziran tarihleri arasında dört gün sürecektir. Bayram tatili arife günü olan 15 Haziran Cumartesi günü öğleden sonra başlayacak ve 19 Haziran Çarşamba günü sona erecektir. Bu tarihler arasında resmi tatil kapsamında birçok kurum ve kuruluş kapalı olacak.
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