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Kurban Bayramı'nda kargolar açık mı, kapalı mı araştırılıyor. Arefe günü kargo çalışıyor mu, yarım gün mü sorusu gündeme geliyor. Kurban Bayramı'nda kargolar çalışıyor mu? 15-19 Haziran Kurban Bayramı'nda kargolar çalışıyor mu? Kurban Bayramı haftası kargolar kapalı mı? Detaylar haberimizdedir…

KURBAN BAYRAMI'NDA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Kurban Bayramı süresince resmi tatil olduğu için kargolar hizmet vermeyecektir. Kargolar, 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma tarihlerinde hizmet verecektir.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

15 Haziran Cumartesi: Arife günü

16 Haziran Pazar: Bayramın 1. günü

17 Haziran Pazartesi: Bayramın 2. günü

18 Haziran Salı: Bayramın 3. günü

19 Haziran Çarşamba: Bayramın 4. günü

20 Haziran Perşembe: Bayram tatili

21 Haziran Cuma: Bayram tatili

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

2024 Kurban Bayramı tatili 16-19 Haziran tarihleri arasında dört gün sürecektir. Bayram tatili arife günü olan 15 Haziran Cumartesi günü öğleden sonra başlayacak ve 19 Haziran Çarşamba günü sona erecektir. Bu tarihler arasında resmi tatil kapsamında birçok kurum ve kuruluş kapalı olacak.