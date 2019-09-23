Sonbahar Ekinoksu Doodle Ekranına Taşındı - Son Dakika
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Sonbahar Ekinoksu Doodle Ekranına Taşındı

Sonbahar Ekinoksu Google'ın özel köşesi Doodle'a taşındı.

23.09.2019 00:04
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Sonbahar Ekinoksu Doodle ekranına kapak oldu.

Sonbahar Ekinoksu

Gündeme göre değişiklik gösteren ve ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gören bu hizmetin detaylarını sizler için araştırdık. İnternet ortamında dünyanın en çok ziyaret edilen sayfası sizin de bildiğiniz üzere tartışmasız Google ana sayfasıdır. Google , internet araması, çevrimiçi bilgi dağıtımı, reklam teknolojileri ve arama motorları için yatırımlar yapan çok uluslu Amerikan anonim şirketidir. 1998 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren Google'ın en bilindik çalışmalarından biri olan Doodle ziyaretçileri sürprizleriyle şaşırtıyor. Günün anlam ve önemini belirtmek için Sonbahar Ekinoksu kelimesinde olduğu gibi sürekli değişen sözcüklerle kullanıcı karşısına çıkan Doodle ziyaretçilerine bu alanda çok faydalı bir hizmet sunmuş oluyor. Yoğun iş temposundan gündeme dair gelişmelerden uzak kalan internet kullanıcıları Sonbahar Ekinoksu gibi popüler kelimelerinden Doodle sayesinde haberdar olup, önemli ve özel günlerden de geri kalmamış oluyor.

Kaynak: Google

Google, Doodle, Son Dakika

Son Dakika Soğuk Haber Sonbahar Ekinoksu Doodle Ekranına Taşındı - Son Dakika

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