Çermik\'e olimpik yüzme havuzu yapılıyor

Diyarbakır'ın Çermik ilçesine gençlik merkezi, olimpik yüzme havuzu ve 4 adet halı saha yapılması için çalışmalar başlatıldı.

Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu'nun Ak Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu ve Suna Kepolu Ataman ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığına gerçekleştirdikleri ziyarette, ilçeye spor alanında yatırım kararları alındı. Başkan Şehmus Karamehmetoğlu yaptığı açıklamada; "Gençlerimizin sporla daha fazla buluşmasına katkı sunacak bu kıymetli desteklerinden dolayı, bakanımıza ve değerli milletvekillerimize teşekkür ediyor, yeni hizmetlerimizin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - DİYARBAKIR