Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, hazırlık maçında karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti. Kayserispor Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada Kayserispor'un gollerini 47. dakikada Gavranovic, 53. dakikada penaltıdan Thiam ve 70. dakikada Mane kaydederken, konuk ekibin gollerini ise 66. dakikada Haqi ve 68. dakikada Doğukan attı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Kayserispor hazırlık maçında Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendi - Son Dakika

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