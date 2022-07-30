Kayserispor hazırlık maçında Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendi - Son Dakika
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Kayserispor hazırlık maçında Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendi

30.07.2022 21:44
Kayserispor hazırlık maçında Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendi

- Kayserispor hazırlık maçında Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendi Kayserispor, sezon hazırlıkları çerçevesinde Yeni Malatyaspor ile yaptığı hazırlık maçından 3-2 galip ayrıldı.

- Kayserispor hazırlık maçında Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendi

KAYSERİ - Kayserispor, sezon hazırlıkları çerçevesinde Yeni Malatyaspor ile yaptığı hazırlık maçından 3-2 galip ayrıldı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, hazırlık maçında karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti. Kayserispor Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada Kayserispor'un gollerini 47. dakikada Gavranovic, 53. dakikada penaltıdan Thiam ve 70. dakikada Mane kaydederken, konuk ekibin gollerini ise 66. dakikada Haqi ve 68. dakikada Doğukan attı.

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Kaynak: İHA

Yeni Malatyaspor, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor hazırlık maçında Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayserispor hazırlık maçında Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendi - Son Dakika
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