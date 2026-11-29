1'inci Lig'in 16'ncı haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda Boluspor'u 2-0 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
1'inci Lig'in 16'ncı haftasında Esenler Erokspor, Boluspor'un sahasında oynanan maçı 2-0 kazandı. Konuk ekibin golleri, 10'uncu dakikada Recep Niyaz ve 51'inci dakikada Kubilay Kanatsızkuş'tan geldi.
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Zorbay Küçük, Seyfettin Ünal, Ömer Lütfü Aydın
BOLUSPOR: Tafas, Tolunay Artuç, Mustafa Alptekin Çaylı, Arda Tuğra Saygı (Dk. 54 Ahmet Can Özdemir), Muhammet Zeki Dursun, Argüello, Ege Özkayımoğlu (Dk. 88 Temel Çakmak), Bartu Göçmen, Bertu Alican Özyürek (Dk. 79 Muhammet Mert), Nurettin Korkmaz (Dk. 54 Furkan Emin Kaçmaz), Yusuf Can Esendemir (Dk. 54 Canberk Özdemir)
ESENLER EROKSPOR: Osman Ertuğrul Çetin, Luccas, Mikail Okyar (Dk. 59 Ferhat Yazgan), Kanga (Dk. 82 Tugay Kaçar), Necip Niyaz (Dk. 83 Noel Janver), Faye, Onur Ulaş, Burak Çoban (Dk. 72 Yusuf Erdoğan), Erkan Kaş, Hayrullah Bilazer, Zeqiri (Dk. 46 Kubilay Kanatsızkuş)
GOLLER: Dk. 10 Recep Niyaz, Dk. 51 Kubilay Kanatsızkuş (Esenler Erokspor)
SARI KARTLAR: Bartu Göçmen (Boluspor), Mikail Okyar, Erkan Kaş (Esenler Erokspor)
1'inci Lig'in 16'ncı haftasında Boluspor, sahasında konuk ettiği Esenler Erokspor'a 2-0 mağlup oldu.
10'uncu dakikada Burak Çoban'ın Boluspor ceza alanına aşırttığı topla buluşan Recep Niyaz, Tafas'ın üzerinden topu ağlarla buluşturdu: 0-1.
51'inci dakikada Burak Çoban'ın uzun topuna yetişen Kubilay Kanatsızkuş, plase vuruşla fileleri havalandırdı: 0-2.
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