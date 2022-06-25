1'inci Lig'in gol kralı Ahmet Sağat, Giresunspor'a yakın - Son Dakika
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1'inci Lig'in gol kralı Ahmet Sağat, Giresunspor'a yakın

25.06.2022 11:36
1'inci Lig'in gol kralı Ahmet Sağat, Giresunspor'a yakın

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen sezon Menemenspor formasıyla attığı 17 golle gol kralı olan Ahmet Sağat'ın yeni sezon öncesi Süper Lig temsilcisi Giresunspor'la söz kestiği öğrenildi.

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen sezon Menemenspor formasıyla attığı 17 golle gol kralı olan Ahmet Sağat'ın yeni sezon öncesi Süper Lig temsilcisi Giresunspor'la söz kestiği öğrenildi.

Karadeniz ekibinin bir süredir temas halinde olduğu gurbetçi futbolcuyla prensip anlaşmasına vardığı, resmi imzaların önümüzdeki günlerde atılacağı bildirildi. 2'nci Lig'e düşen sarı-lacivertliler, Ahmet'in transferinden gelecek bonservis ücretiyle önemli bir gelir elde etmeyi planlıyor.


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Kaynak: DHA

Giresunspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 1'inci Lig'in gol kralı Ahmet Sağat, Giresunspor'a yakın - Son Dakika

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SON DAKİKA: 1'inci Lig'in gol kralı Ahmet Sağat, Giresunspor'a yakın - Son Dakika
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