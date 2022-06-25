Karadeniz ekibinin bir süredir temas halinde olduğu gurbetçi futbolcuyla prensip anlaşmasına vardığı, resmi imzaların önümüzdeki günlerde atılacağı bildirildi. 2'nci Lig'e düşen sarı-lacivertliler, Ahmet'in transferinden gelecek bonservis ücretiyle önemli bir gelir elde etmeyi planlıyor.

Kaynak: DHA

Giresunspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 1'inci Lig'in gol kralı Ahmet Sağat, Giresunspor'a yakın - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.