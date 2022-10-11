1. Lig Kulüpler Birliğinden TFF Başkanı Büyükekşi'ye ziyaret - Son Dakika
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1. Lig Kulüpler Birliğinden TFF Başkanı Büyükekşi'ye ziyaret

11.10.2022 16:50
1. Lig Kulüpler Birliğinden TFF Başkanı Büyükekşi'ye ziyaret

1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği Başkanı Murat Özkaya, kulüp başkanlarıyla Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti.

1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği Başkanı Murat Özkaya, kulüp başkanlarıyla Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Riva'da gerçekleşen görüşmeye 1. Lig Kulüplerinden Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Talat Papatya ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile 1. Lig Kulüplerinin temsilcileri katıldı.

Ziyarette ligin geride kalan 8 haftasının değerlendirmesi yapılırken, marka değerinin daha da artırılması için yapılacak projeler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Geçen ay 1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği Başkanlığına seçilen Murat Özkaya, ziyarette TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye plaket takdim etti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Büyükekşi, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 1. Lig Kulüpler Birliğinden TFF Başkanı Büyükekşi'ye ziyaret - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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