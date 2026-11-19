1. Lig'in 15. haftasında Kayserispor-Sarıyer maçını Ömer Faruk Gültekin yönetecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında 22 Kasım 2026 Cumartesi saat 16.00'da başlayacak Kayserispor-Sarıyer mücadelesini Ömer Faruk Gültekin yönetecek. Gültekin'in yardımcı hakemleri Kürşathan Akın ve Salih Burak Demirel olacak, dördüncü hakemlik görevini Yusuf Ziya Gündüz üstlenecek.
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Kayserispor ile Sarıyer arasında 22 Kasım 2026 Cumartesi günü oynanacak mücadelede hakem Ömer Faruk Gültekin düdük çalacak.
Kayserispor 1. Lig'in 15. haftasında Sarıyer ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Şanlıurfa Bölgesi Hakemi Ömer Faruk Gültekin yönetecek. Gültekin'in yardımcılıklarını Kürşathan Akın ve Salih Burak Demirel yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yusuf Ziya Gündüz olacak.
Kayserispor ile Sarıyer arasındaki mücadele saat 16.00'da başlayacak.
Kaynak: İHA
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