Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Kayserispor ile Sarıyer arasında 22 Kasım 2026 Cumartesi günü oynanacak mücadelede hakem Ömer Faruk Gültekin düdük çalacak.

Kayserispor 1. Lig'in 15. haftasında Sarıyer ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Şanlıurfa Bölgesi Hakemi Ömer Faruk Gültekin yönetecek. Gültekin'in yardımcılıklarını Kürşathan Akın ve Salih Burak Demirel yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yusuf Ziya Gündüz olacak.

Kayserispor ile Sarıyer arasındaki mücadele saat 16.00'da başlayacak.