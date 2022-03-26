1. Lig'in kadro değeri en yüksek takımı "Samsunspor" - Son Dakika
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1. Lig'in kadro değeri en yüksek takımı "Samsunspor"

26.03.2022 14:57
1. Lig'in kadro değeri en yüksek takımı "Samsunspor"

10,08 milyon Euro kadro değerine sahip Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in güncel kadro değeri en yüksek takımı oldu.

10,08 milyon Euro kadro değerine sahip Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in güncel kadro değeri en yüksek takımı oldu.

Sezon başında yeniden yapılanmaya giden Samsunspor, devre arasında yaptığı takviyelerle de kadrosunu güçlendirdi. Şu anda kadroda 32 futbolcusu bulandıran kırmızı-beyazlılar, 19 takımlı ligde kadro değeri açısından en değerli takım konumunda bulunuyor. 10,08 milyon Euro kadro değerine sahip Samsunspor, kadrosundaki yıldız isimlerle dikkat çekiyor.

Ligde en yüksek kadro değerine sahip takımlar sırasıyla Samsunspor (10,08 milyon Euro), İstanbulspor (9,53 milyon Euro), Bursaspor (8,20 milyon Euro), Gençlerbirliği (7,78 milyon Euro), Ümraniyespor (7,78 milyon Euro), Adanaspor (7,73 milyon Euro), Boluspor (7,63 milyon Euro), Eyüpspor (7,54 milyon Euro), Ankaragücü (7,35 milyon Euro), Manisa FK (7,35 milyon Euro), Bandırmaspor (6,70 milyon Euro), Keçiörengücü (6,60 milyon Euro), Kocaelispor (6,60 milyon Euro), B. B. Erzurumspor (6,53 milyon Euro), Menemenspor (5,65 milyon Euro), Tuzlaspor (5,08 milyon Euro), Altınordu (4,90 milyon Euro), Denizlispor (4,60 milyon Euro) ve Balıkesirspor (1,65 milyon Euro) şeklinde sıralandı.

Ayrıca ligin en değerli oyuncusu 1,20 milyon Euro güncel piyasa değeri olan Ankaragücü futbolcusu Ghayas Zahid oldu. İstanbulsporlu İbrahim Yılmaz 1 milyon Euro piyasa değeri ile 2. sırada yer alırken, Kocaelispor'dan Dimitros Kolovas, İstanbulspor'dan Valon Ethemi ve Bandırmaspor'dan Philippe Keny ise 900 bin Euro piyasa değeri ile ligin en değerli futbolcuları listesinde Ghayas Zahid'i takip ettiler.

Samsunspor kadrosunda piyasa değeri en yüksek oyuncular ise orta saha Hasan Kılıç (850 bin Euro), sol bek Soner Gönül (750 bin Euro), santrafor Antonio Mendes Tomane (700 bin Euro), sol kenar forvet Moryke Fofana (550 bin Euro) ve kaleci Nurullah Aslan (550 bin Euro) olarak sıralandı. Karadeniz ekibinin kadrosunda ayrıca Yasin Öztekin, Sheldon Bateau, Osman Çelik, Vukan Savicevic, Joel Kayamba ve Junior Tallo gibi yıldız isimler de bulunuyor.

Öte yandan ligde yaş ortalaması en yüksek takım 28,9 yaş ortalaması ile Eyüpspor olurken, ligin en genç takımı ise 22,6 yaş ortalaması ile Menemenspor oldu. - SAMSUN

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İstanbulspor, Samsunspor, Spor Toto, Euro, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 1. Lig'in kadro değeri en yüksek takımı 'Samsunspor' - Son Dakika


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