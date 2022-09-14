1. Lig Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Murat Özkaya oldu

Spor Toto 1'inci Lig Kulüpler Birliği Derneği'nin bugün gerçekleştirilen genel kurul toplantısı sonucunda Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya başkanlığa seçildi.
Spor Toto 1'inci Lig'de İstanbulspor'un Süper Lig'e yükselmesinin ardından sarı-siyahlı ekibin başkanı Ecmel Sarıaliğlu, 1'inci Lig Kulüpler Birliği başkanlığını bırakmıştı. Birliğe bugüne kadar Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez başkanlık yaparken, yapılan seçimin ardından Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya yeni başkanı oldu.Kulüpler Birliği resmi yayın organlarından paylaşılan bilgiye göre; Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya yeni dönemde bu görevi sürdürecek.
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