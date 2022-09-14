Spor Toto 1'inci Lig'de İstanbulspor 'un Süper Lig'e yükselmesinin ardından sarı-siyahlı ekibin başkanı Ecmel Sarıaliğlu, 1'inci Lig Kulüpler Birliği başkanlığını bırakmıştı. Birliğe bugüne kadar Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez başkanlık yaparken, yapılan seçimin ardından Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya yeni başkanı oldu.Kulüpler Birliği resmi yayın organlarından paylaşılan bilgiye göre; Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya yeni dönemde bu görevi sürdürecek.

Kaynak: DHA

Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 1. Lig Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Murat Özkaya oldu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.