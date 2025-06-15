FIFA Dünya Kulüpler Kupası C Grubu ilk maçında Bayern Münih ile Auckland karşı karşıya geldi. TQL Stadyumu'nda oynanan maçı Bayern Münih, 10-0'lık tarihi skorla kazanmayı başardı.
Karşılaşmada 2 gol ve 2 asistle yıldızlaşan Michael Olise, maç sonu röportajında verdiği cevapla gündem oldu. Bir gazetecinin "Auckland City oyuncuları için üzüldünüz mü?" sorusunu cevaplayan Olise, ''Hayır'' yanıtını verdi. Bu cevap başta soruyu soran gazeteci olmak üzere tüm spor dünyasında şaşkınlık yarattı.
İlk maçı 10 golle kazanarak turnuvaya sükseli bir başlangıç yapan Alman devi, grubun bir sonraki maçında Boca Juniors ile karşılaşacak.
Son Dakika › Spor › ''10 gol yediler, oyuncuları için üzüldünüz mü?'' sorusuna Olise'den olay cevap - Son Dakika
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