10. Kemer Oryantiring Festivali Başlıyor

Spor

10. Uluslararası Kemer Oryantiring Festivali, 22 ülkeden 750'nin üzerinde sporcunun katılımıyla 28 Ekim-2 Kasım tarihlerinde yapılacak.

Kemer Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, organizasyon Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Oryantiring Federasyonu denetiminde, Belediye ve Kemer Kaymakamlığı koordinesinde, NEO Doğa Sporları kulübü işbirliğiyle 10'uncu kez düzenlenecek.

İlçenin 6 farklı bölgesinde 28 Ekim-2 Kasım'da gerçekleştirilecek organizasyona, 22 ülkeden 50'si Türk 750'den fazla sporcu katılacak.