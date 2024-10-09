10. Kemer Oryantiring Festivali Başlıyor - Son Dakika
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Spor

10. Kemer Oryantiring Festivali Başlıyor

28 Ekim-2 Kasım'da 22 ülkeden 750'den fazla sporcu Kemer'de bir araya gelecek.

09.10.2024 16:47
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10. Uluslararası Kemer Oryantiring Festivali, 22 ülkeden 750'nin üzerinde sporcunun katılımıyla 28 Ekim-2 Kasım tarihlerinde yapılacak.

Kemer Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, organizasyon Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Oryantiring Federasyonu denetiminde, Belediye ve Kemer Kaymakamlığı koordinesinde, NEO Doğa Sporları kulübü işbirliğiyle 10'uncu kez düzenlenecek.

İlçenin 6 farklı bölgesinde 28 Ekim-2 Kasım'da gerçekleştirilecek organizasyona, 22 ülkeden 50'si Türk 750'den fazla sporcu katılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 10. Kemer Oryantiring Festivali Başlıyor - Son Dakika

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