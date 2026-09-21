10 kişi kalan Ayvalıkgücü, Eskişehir Anadoluspor'a 3-0 yenilip ilk yenilgisini aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

10 kişi kalan Ayvalıkgücü, Eskişehir Anadoluspor'a 3-0 yenilip ilk yenilgisini aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Deplasmanda Eskişehir Anadoluspor'a 3-0 yenilen Ayvalıkgücü Belediyespor, 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk yenilgisini aldı. 44'üncü dakikada kırmızı kartla 10 kişi kalan Ayvalık temsilcisi, bu hafta evinde 5 puanlı Bigaspor'la karşılaşacak.

3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta ilk 2 maçından 6 puan çıkaran Ayvalıkgücü Belediyespor, deplasmanda Eskişehir Anadoluspor'a 3-0 yenilerek fren yaptı.

Rakibin 13'üncü dakikada penaltıdan bulduğu golle 1-0 geriye düşen kırmızı-beyazlılar, 44'üncü dakikada Bekir Mustafa Meral'in ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. İkinci yarıda skora denge getirmek için mücadele eden Ayvalık ekibi, 90 ve 90+5'inci dakikada yediği gollerle sahadan eli boş ayrıldı. İlk yenilgisini alan Ayvalıkgücü Belediyespor bu hafta evinde 5 puanlı Bigaspor'la karşı karşıya gelecek.

Kaynak: DHA
Ayvalıkgücü BelediyesporEskişehirBigasporFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, “Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz“ dedi Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, "Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi
Savaşın ortasında tarihi ziyaret Pezeşkiyan New York’a gidiyor, ABD’den ilginç yasak Savaşın ortasında tarihi ziyaret! Pezeşkiyan New York'a gidiyor, ABD'den ilginç yasak
Başkentte 7 günlük narkotik mesaisi Kilolarca uyuşturucu madde, onlarca gözaltı ve tutuklama Başkentte 7 günlük narkotik mesaisi! Kilolarca uyuşturucu madde, onlarca gözaltı ve tutuklama
Dünya basını, Muhammed Salah’ın şovunu konuşuyor: Galatasaray’ı yerle bir etti Dünya basını, Muhammed Salah'ın şovunu konuşuyor: Galatasaray'ı yerle bir etti
Rize Pazar’da tedbir amaçlı 40 civarı ev boşaltıldı Çatısı çöken evdeki aile camdan çıkıp kurtuldu Rize Pazar'da tedbir amaçlı 40 civarı ev boşaltıldı! Çatısı çöken evdeki aile camdan çıkıp kurtuldu
Galatasaray, Süper Lig’de son 60 yılın en kötü savunma başlangıcını yaptı Galatasaray, Süper Lig'de son 60 yılın en kötü savunma başlangıcını yaptı
13:13
Salah’ın oturduğu taşa o da gitti Nevzat Aydın’dan kuymaklı paylaşım
Salah'ın oturduğu taşa o da gitti! Nevzat Aydın'dan kuymaklı paylaşım
13:02
Real Madrid TV çıldırdı: Bu ligden kalkıp gitmek istiyorsunuz
Real Madrid TV çıldırdı: Bu ligden kalkıp gitmek istiyorsunuz
12:42
“Alo Kaza“ soruşturmasında çarpıcı para trafiği: 175 bin başvurudan 5 milyar TL vekalet ücreti
"Alo Kaza" soruşturmasında çarpıcı para trafiği: 175 bin başvurudan 5 milyar TL vekalet ücreti
12:00
İstanbul’da bir belediye daha AK Parti’ye geçebilir
İstanbul'da bir belediye daha AK Parti'ye geçebilir
11:33
Kaza verisi ticaretinde 6 avukatlık ofisine baskın Vekaletname tuzağıyla 15,6 milyarlık vurgun
Kaza verisi ticaretinde 6 avukatlık ofisine baskın! Vekaletname tuzağıyla 15,6 milyarlık vurgun
11:31
THY’de yeni dönem Onlarca yıllık yasak resmen kalktı
THY'de yeni dönem! Onlarca yıllık yasak resmen kalktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2026 13:14:50. #.0.2#
SON DAKİKA: 10 kişi kalan Ayvalıkgücü, Eskişehir Anadoluspor'a 3-0 yenilip ilk yenilgisini aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement