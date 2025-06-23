FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu ikinci maçında Real Madrid ile Pachuca karşı karşıya geldi. ABD'nin North Carolina eyaletindeki Bank of America Stadyumu'nda oynanan maçı Real Madrid, 3-1'lik skorla kazandı.
Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Jude Bellingham, 43.dakikada milli futbolcumız Arda Güler ve 70. dakikada Federico Valverde kaydetti. Pachuca'nın tek golü 80. dakikada Elias Montiel ile geldi. Real Madrid'de Raul Asencio, karşılaşmanın 7. dakikada rakibine yaptığı hareket nedeniyle direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Real Madrid bu galibiyetle puanını 4 yaptı ve maç fazlasıyla grupta liderliğe yükseldi. İkinci maçlar sonunda da puanla tanışamayan Pachuca ise grupta dördüncü ve son basamakta kaldı.
Son Dakika › Spor › 10 kişi kalan Real Madrid, yıldızlarıyla kritik 3 puanın sahibi - Son Dakika
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