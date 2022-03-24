"10 Numara Senaryo" yarışması - Son Dakika
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"10 Numara Senaryo" yarışması

24.03.2022 22:27
"10 Numara Senaryo" yarışması

Ankara ve Ankaragücü temalı uzun metraj "10 Numara Senaryo" yarışmasını "Tek Yürek Ankaragücü Bir Taraftarın Hikayesi" adlı senaryo kazandı.

Ankara ve Ankaragücü temalı uzun metraj "10 Numara Senaryo" yarışmasını "Tek Yürek Ankaragücü Bir Taraftarın Hikayesi" adlı senaryo kazandı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Konferans Salonu'nda düzenlenen ödül törenine, MKE Ankaragücü Başkan Yardımcısı Hakan Bilgin ve bazı yöneticiler, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sait Atalay, Ankara Kültür Sanat Medya Yönetim Kurulu Başkanı Esat Deniz Abdaloğlu, Serçe Yapım Ajans Başkanı Serdar Çetinkaya ve diğer ilgililer katıldı.

MKE Ankaragücü'nün tarihinin anlatıldığı video gösteriminin yapıldığı törende şarkı ve marşlar söylendi.

Yapılan ödül töreninde "10 Numara Senaryo" yarışmasını Eyüp Coşkun tarafından yazılan "Tek Yürek Ankaragücü Bir Taraftarın Hikayesi" adlı senaryo kazandı. Coşkun'a 20 bin lira ödül verildi.

Öte yandan bu yaz çekimine başlanacak filmin, MKE Ankaragücü'nün kuruluş tarihi 31 Ağustos saat 19.10'da tamamlanması ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya geldiği tarih 27 Aralık'ta vizyona girmesi planlanıyor.

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Ankara Ticaret Odası, MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor '10 Numara Senaryo' yarışması - Son Dakika


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