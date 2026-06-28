100. Gazi Koşusu'nu Bay Nalçakan Kazandı

Bu yıl 100.'sü düzenlenen ve Türk yarışçılık tarihinin derbisi olan Gazi Koşusu'nu Emrah Nalçakan'ın sahibi olduğu Bay Nalçakan, jokey Halis Karataş ile kazandı. Karataş, 7. zaferini yaşadı.

Türk yarışçılık tarihinin en büyüğü olan ve Mustafa Kemal Atatürk adına koşulan 100. Gazi Koşusu, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşuldu. Heyecan dolu yarışta 2 bin 400 metre çim pistte koşulan ve 22 İngiliz safkanın mücadele ettiği Gazi Koşusu'nu Halis Karataş'ın jokeyliğinde 2.29.49'luk derecesiyle Bay Nalçakan kazandı. Türk spor tarihinin hiç durmadan devam eden tek organizasyonunda Karataş, 7. şampiyonluğunu yaşadı. Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı 'Rabovo' ikinci, Ercan Çankaya'nın jokeyliğini yaptığı 'Ersele Beyi' üçüncü oldu. Kazanan atın sahibi Emrah Nalçakan, kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte 126 milyon 870 bin TL'lik kazanacak.

Halis Karataş'ın 7. zaferi

Gazi Koşusu'nda kariyerinde 6 şampiyonluğu bulunan Halis Karataş, 12 yıl sonra şampiyonluk elde etti. Karataş, rekor kırdığı 'Bold Pilot'un (1996) yanı sıra, 'Popular Demand' (2005), 'Hızel Beyi' (2006), 'Anatoly' (2011), 'Matador Yaşar' (2012) ve 'Blaze to Win' (2014) isimli taylarla bu önemli yarışı kazandı. Halis Karataş, 100. Gazi Koşusu'nda 'Bay Nalçakan' isimli safkan ile şampiyonluğa uzandı. - İSTANBUL