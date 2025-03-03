117 yıl sonra gelen zafer: Fulham, Manchester United'ı eledi - Son Dakika
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117 yıl sonra gelen zafer: Fulham, Manchester United'ı eledi

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FA Cup'ta tarihi bir zafer elde eden Fulham, Manchester United'ı 117 yıl sonra ilk kez yendi. Old Trafford'da oynanan 5. tur maçında normal süre 1-1 berabere sona erdi. Uzatmalarda skor değişmedi ve Fulham, penaltılarla 4-3 galip gelerek çeyrek finale yükseldi. Kaleci Bernd Leno'nun penaltı vuruşlarında yaptığı iki kurtarış, galibiyetin mimarı oldu.

03.03.2025 09:04  Güncelleme: 09:11
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Fulham, Manchester United karşısında 117 yıl sonra ilk İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) zaferini elde etti. Old Trafford'da oynanan 5. tur maçında Calvin Bassey ve Bruno Fernandes'in karşılıklı golleriyle normal süre 1-1 berabere bitti.

117 YIL SONRA ELEDİLER

Uzatmalarda da skor değişmedi ve karşılaşmayı penaltılarla 4-3 kazanan Fulham çeyrek finale yükseldi. Fulham kalecisi Bernd Leno penaltı vuruşlarında Victor Lindelöf ve Joshua Zirkzee karşısında yaptığı iki kurtarışla tarihi galibiyetin mimarı oldu. Fulham, 29 Mart'taki çeyrek final müsabakasında Craven Cottage Stadyumu'nda Crystal Palace'ı ağırlayacak.

117 yıl sonra gelen zafer: Fulham, Manchester United\'ı eledi

Manchester United, Fulham, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 117 yıl sonra gelen zafer: Fulham, Manchester United'ı eledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 117 yıl sonra gelen zafer: Fulham, Manchester United'ı eledi - Son Dakika
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