118 bin euroya alıp memleketine bağışladı

Manchester City'nin yıldız golcüsü Erling Haaland, bu kez saha dışındaki hamlesiyle gündeme geldi.
Norveçli futbolcu, katıldığı bir açık artırmada 432 yıllık Viking kralları destanını satın aldı. Haaland'ın bu eser için 118 bin euro ödediği belirtildi.
Yıldız futbolcu, satın aldığı tarihi kitabı memleketine bağışlayarak takdir topladı. Bu hareketi, kültürel mirasa verdiği önemi gözler önüne serdi. Haaland'ın jesti kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı tarafından övgüyle karşılandı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?