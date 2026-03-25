118 bin euroya alıp memleketine bağışladı

Manchester City'nin yıldız golcüsü Erling Haaland, bu kez saha dışındaki hamlesiyle gündeme geldi.

TARİHİ ESERE BÜYÜK YATIRIM

Norveçli futbolcu, katıldığı bir açık artırmada 432 yıllık Viking kralları destanını satın aldı. Haaland'ın bu eser için 118 bin euro ödediği belirtildi.

MEMLEKETİNE BAĞIŞLADI

Yıldız futbolcu, satın aldığı tarihi kitabı memleketine bağışlayarak takdir topladı. Bu hareketi, kültürel mirasa verdiği önemi gözler önüne serdi. Haaland'ın jesti kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı tarafından övgüyle karşılandı.