Bodrum\'dan start aldılar, 119 millik zorlu mücadele başladı

Muğla'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen "119 Mil 19 Mayıs Gençlik Kupası" yelken yarışı Bodrum'dan verilen start ile başladı. Bodrum'dan Marmaris'e uzanacak 119 millik dev yarışta sporcular, Ege ve Akdeniz'in kesiştiği rotada durmaksızın mücadele edecek.

Bölgenin köklü yelken kulüpleri olan Bodrum Açıkdeniz Yelken Spor Kulübü (BAYK), Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MIYC), Datça Yat Spor Kulübü ve Göcek Yat Kulübü Spor Derneği'nin ortak organizasyonunda gerçekleştirilen yarış, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlendi.

Yarışın startı bugün saat 11.00'de Bodrum açıklarında verildi. Mavi sulara açılan yelkenliler, non-stop formatta gerçekleştirilen yarışta Marmaris'e ulaşabilmek için gece boyunca denizde mücadele edecek. Sporcuların, rüzgar ve deniz şartlarının belirleyici olacağı etapta yaklaşık 119 millik rotayı tamamlayarak 19 Mayıs'ta Marmaris'e ulaşması bekleniyor.

Dört kulübün ilk kez ortaklaşa düzenlediği organizasyonun geleneksel hale getirilmesi hedeflenirken, yarışın Muğla'nın yelken turizmine ve deniz sporlarına katkı sunması amaçlanıyor.

Yarışın tamamlanmasının ardından kapanış ve ödül töreni Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. - MUĞLA