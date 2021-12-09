Üye Girişi
12 Bingölspor, Çınar Belediyespor'u ağırlayacak - Son Dakika

12 Bingölspor, Çınar Belediyespor'u ağırlayacak

09.12.2021 14:42
12 Bingölspor, Çınar Belediyespor'u ağırlayacak

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden 12 Bingölspor, hafta sonu Çınar Belediyespor'u kendi evinde konuk edecek.

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden 12 Bingölspor, hafta sonu Çınar Belediyespor'u kendi evinde konuk edecek.

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele veren Bingöl temsilcisi 12 Bingölspor'da hedef bir üst lige çıkmak. Sezona iyi bir başlangıç yapan ve maç eksiği ile 3'üncü sırada yer alan 12 Bingölspor, pazar günü Şehir Stadyumu'nda Çınar Belediyespor'u ağırlayacak.

Hedeflerinin şampiyon olup bir üst lige çıkmak olduğunu vurgulayan 12 Bingölspor Teknik Direktörü Saadettin Özer, "Başkanlarımız bu sene bizi uygun gördü ve takımın başına getirdi. Eskiden oynadığım takımın şu an hocalığını yapıyorum. Hedefimiz olan 3. Lig'e Allah nasip ederse bu sene emin adımlarla yürümek istiyoruz. Başlangıç sürecinde bir sıkıntı yaşadık ama şu an için bir sıkıntımız yok ve en kısa sürede toparlamayı bildik. Gerek futbolcularımız gerek yönetim elimizden geldiği kadarıyla bu takımı üst lige çıkartmak istiyoruz. Taraftarlarımızın da tribünü doldurmalarını istiyoruz. Bizim hedefimiz 3. Lig ve Allah'ın izniyle bu takım bu sene o lige çıkacaktır. Hafta sonu önümüzde önemli bir maç ve onu da kayıpsız atlatıp önümüze bakacağız" şeklinde konuştu.

Hafta sonu önemli bir maça çıkacaklarını vurgulayan takım kaptanı Arda Şahin, "Bu sene Bingölspor ile şampiyon olmak istiyoruz. Bu hafta önemli bir maç ve galip gelirsek hak ettiğimiz yeri alacağız. Bingöl halkına şampiyonluğu yaşatmak ve üst liglere çıkartmak istiyoruz. Hedefimiz şampiyonluk, Bingöl halkı bizimle olsun" dedi.

Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlediklerini aktaran futbolcu Mustafa Özkaya ise, "Buradaki hedefimiz şampiyonluk. Bu yolda da emin adımlarla ilerliyoruz. İnşallah bizim için yolun sonu şampiyonluk olur" diye konuştu. - BİNGÖL

12 Bingölspor, Çınar Belediyespor'u ağırlayacak
12 Bingölspor, Çınar Belediyespor'u ağırlayacak
12 Bingölspor, Çınar Belediyespor'u ağırlayacak
12 Bingölspor, Çınar Belediyespor'u ağırlayacak
12 Bingölspor, Çınar Belediyespor'u ağırlayacak

Amatör Lig, Şampiyon, Bingöl, Çınar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 12 Bingölspor, Çınar Belediyespor'u ağırlayacak - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yoksa vampir efsanesi gerçek mi? Hepimiz vampir adayı mıyız? 14:51 Yoksa vampir efsanesi gerçek mi? Hepimiz vampir adayı mıyız?
Burası Kızıltepe! Milyonluk araçlar yediemin parkında çürüyor! 14:44 Burası Kızıltepe! Milyonluk araçlar yediemin parkında çürüyor! Kadının yuvasını yıkan dolandırıcılar Müge Anlı'da gözaltına alındı! 14:39 Kadının yuvasını yıkan dolandırıcılar Müge Anlı'da gözaltına alındı! Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım 14:25 Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı 12:20 Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım 12:03 Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı 11:11 Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı 09:54 Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı

Son Dakika Haberleri
14:43 Burası Kızıltepe! Milyonluk araçlar yediemin parkında çürüyor!
14:39 Kadının yuvasını yıkan dolandırıcılar Müge Anlı'da gözaltına alındı!
14:39 İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı
14:26 Son Dakika: Beşiktaş yönetimi taraftarın içini ferahlattı: Yeni hocamız derbiye yetişecek
14:25 Kalp krizinden öldüğü sanılıyordu! Yaşlı adam susturuculu tabanca ile cinayete kurban gitmiş
14:24 Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım
14:23 Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı
14:22 Sizce internet nasıl kokuyor? Parfümü yapıldı: Ter ve ucuz ofis sandalyesi kokusu
14:04 Yanardağ 2 bin 881 binayı sildi süpürdü! Yanardağın yarattığı zarar 840 milyon euro
13:55 Taşıma ücretlerine zam talebi! Servisçiler ücretlerinin güncellenmesini istiyor
Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu         
14:51
Camdaki Kız'da bugün: Nalan, olayın iç yüzünü araştırıyor Camdaki Kız'da bugün: Nalan, olayın iç yüzünü araştırıyor         
14:50
İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı         
14:39
Hırsızlığın bu kadarı görülmedi! Engelli taklidi yapıp akülü sandalyeyi çaldı Hırsızlığın bu kadarı görülmedi! Engelli taklidi yapıp akülü sandalyeyi çaldı         
14:29
Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı         
14:24
Yeni Zelanda'dan bağımlılığa savaş ! 2008'den sonra doğanların sigara içmesi yasaklandı Yeni Zelanda'dan bağımlılığa savaş ! 2008'den sonra doğanların sigara içmesi yasaklandı         
12:15
Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı! Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı!         
11:39
Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar         
09:54
Lüks araçla takla atıp hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti Lüks araçla takla atıp hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti         
09:10
Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı         
08:34
Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti         
08:00
Üniversite öğrencisini satırla öldüren aşçı tutuklandı Üniversite öğrencisini satırla öldüren aşçı tutuklandı         
18:07
Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir         
17:17
18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti 18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti         
17:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2021 14:58:28. #1.13#
SON DAKİKA: 12 Bingölspor, Çınar Belediyespor'u ağırlayacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement