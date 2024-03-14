12. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları Başladı

12. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları (BIOR) başladı.
Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) faaliyet programında yer alan ve Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi tarafından gerçekleştirilen organizasyonda, kulübün tesislerinden denize açılan sporcular, ilk gün yarışlarında Bodrum açıklarında kurulan parkurda mücadele ediyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Bodrum Belediyesinin de katkı verdiği organizasyonda sporcular, 4 grupta 3'er yarıştan toplam 12 yarış yapacak.
Bodrum Belediyesi Bodrumspor Başkanı Hadi Türk, gazetecilere yaptığı açıklamada, organizasyona 9 ülkeden 389 sporcunun katıldığını ve hava şartlarının da çok güzel olduğunu ifade etti.
Yarışlar, 17 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek ödül töreniyle sona erecek.
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Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfı (BİDEV) ile NBA iş birliğiyle gerçekleştirilen Jr. NBA BİDEV Ligi'nin sezon finali, 17 Mart Pazar günü Beşiktaş Emlakjet Spor Kompleksi'nde yapılacak. Eski basketbolcu Muggsy Bogues da finallerde yer alacak ve NBA finallerinin kupa olan 'Larry O'Brien Trophy' de İstanbul'a getirilecek. Şampiyon takımlar, kupa ve şampiyonluk yüzüğü ile ödüllendirilecek ve ödülleri Muggsy Bogues verecek.
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Bodrum Belediyesi ve Bodrumspor Kulübü Yelken Şubesi ev sahipliğinde düzenlenen Süperpar Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları başladı. Yarışlar, 4 gün boyunca devam edecek.
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